Глава СПЧ Фадеев попросил генпрокурора Краснова взять под контроль дело журналистки Баязитовой

Председатель Совета по правам человека при президенте оссии (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором попросил проверить обоснованность ареста журналистки Life.ru и автора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой. Господин Фадеев озабочен ее состоянием здоровья, а также судьбой пожилой матери журналистки.

«В условиях следственного изолятора многие ее хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже 4 месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама»,— говорится в заявлении Валерия Фадеева, которое приводится в Telegram-канале СПЧ.

30 декабря член Совета Алексей Мельников посетил Александру Баязитову в СИЗО. Тогда Алексей Мельников сообщал, что она содержится в 30-местной камере. При этом журналистка не передавала ему жалоб об условиях содержания. Член СПЧ отмечал, что девушка получает необходимые лекарства, однако в условиях СИЗО невозможно оперативно оказать помощь по ряду медицинских направлений.

В августе член Московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов говорил, что Александра Баязитова страдает от хронических болезней, в том числе от сахарного диабета и гипертонии. В связи с этим ОНК рекомендовали обеспечить контроль ее состояния во время пребывания в СИЗО.

Александру Баязитову задержали 10 августа по п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, Александра Баязитова совместно с другими фигурантами дела вымогала 1,2 млн руб. за непубликацию информации, порочащей вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка свою вину отрицает. В последний раз ее арест продлили до 7 февраля.

Подробнее об деле читайте в материале «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Лусине Баласян