Блок не спас от обвинения

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование дела Инны Чуриловой, администратора Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный». Она обвиняется в вымогательстве 1,2 млн руб. за трехмесячное блокирование негативной информации о старшем вице-президенте Промсвязьбанка (ПСБ) Александре Ушакове. Госпожа Чурилова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего ее дело выделили в отдельное производство. Одна из остальных обвиняемых Александра Баязитова вины не признает, другая, Ольга Архарова, признает частично.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Инна Чурилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инна Чурилова была задержана в августе 2022 года вместе со своими коллегами — Александрой Баязитовой и Ольгой Архаровой. Всех троих арестовали, им было предъявлено обвинение в крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Однако три месяца спустя госпожа Чурилова была переведена под домашний арест. Это, по данным “Ъ”, случилось после того, как администратор Telegram-каналов дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее дело было выделено в отдельное производство, и на днях, по данным “Ъ”, СКР завершил расследование.

Как следует из материалов расследования, в начале 2022 года Инна Чурилова, Ольга Архарова и Александра Баязитова, являясь администраторами Telegram-канала «Адские бабки», из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, целью которого было совершение вымогательства у старшего вице-президента ПСБ Александра Ушакова, возглавляющего в банке департамент финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ. По данным следствия, сначала обвиняемые находили способы составления и продвижения сведений, «позорящих господина Ушакова» в рамках «ведения им трудовой деятельности», которые затем публиковали в своем Telegram-канале. После этого, реализуя свой преступный умысел, говорится в деле, фигуранты предложили представителям банкира удалить из «Адских бабок» негативные посты, в которых он упоминался, а также договориться о временной блокировке размещения в канале подобных сведений. Для связи, считает следствие, обвиняемые использовали аккаунт @nedorian, зарегистрированный также в мессенджере Тelegram. Через него было выдвинуто первое требование о передаче денег — речь шла о сумме 420 тыс. руб. Взамен обещалось удаление из «Адских бабок» двух ранее размещенных там постов, а также давались гарантии не размещать аналогичную информацию в течение одного месяца от даты платежа. 22 июня 2022 года, по данным следствия, по распоряжению старшего вице-президента ПСБ вся сумма была перечислена на банковский счет, предоставленный фигурантами дела. Отметим, что, по данным источников “Ъ”, деньги госпожа Чурилова получила на свою банковскую карту, после чего разделила их пополам с автором заметок Баязитовой.

27 июля 2022 года, считает следствие, обвиняемые Чурилова, Архарова и Баязитова, находясь в неустановленном месте и вновь используя тот же аккаунт, выдвинули требование о передаче им 1,2 млн руб. Выплата данной суммы, как заверяли банкира обвиняемые, гарантировала блокировку размещения негативных постов с его упоминанием в течение трех месяцев. Посчитав эти требования противозаконными, господин Ушаков обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего все переговоры проходили под контролем оперативников.

Как ранее сообщал “Ъ”, помимо «Адских бабок» фигуранты дела администрировали также канал «Финансовый караульный», и им, как они сами поясняли во время допросов, с 2019 года «пошел массовый заказ на негатив». Что касается Александра Ушакова, то внимание администраторов канала привлекла история с его давней и уже погашенной судимостью, информация о которой оставалась в СМИ.

После окончания расследования дело Инны Чуриловой, учитывая ее соглашение со следствием, уже вскоре, видимо, будет направлено в суд, а там рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Самой же ей придется выступить свидетелем на процессе Александры Баязитовой, которая вину не признает, и Ольги Архаровой, которая признает ее частично. Их дело, по данным “Ъ”, будет завершено в ближайшее время. Получить комментарий защиты госпожи Чуриловой не удалось.

Владислав Трифонов