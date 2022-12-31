Представитель СПЧ проверил условия содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Член Совета по правам человек при президенте (СПЧ), секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников вчера, 30 декабря, посетил обвиняемую в вымогательстве денег журналистку Александру Баязитову, содержащуюся в СИЗО-6. В плане условий содержания жалоб от Александры Баязитовой не поступило, отметил представитель СПЧ.

«Баязитовой в изоляторе своевременно и в необходимом объеме предоставляют лекарства, однако стоит помнить, что в условиях СИЗО из-за ограниченности возможностей медсанчасти, невозможно быстро оказывать помощь по ряду направлений медицины. А Баязитова имеет ряд хронических заболеваний, которые могут обостриться»,— сообщает господин Мельников (цитата по Telegram-каналу СПЧ). Он отметил, что журналистка находится в СИЗО уже почти пять месяцев, при этом, с ее слов, уже четыре месяца с ее участием не проводилось никаких следственных действий. «А последний раз следователя она видела 3 ноября на суде по продлению меры пресечения»,— сообщил Алексей Мельников.

В настоящий момент Александра Баязитова находится в 30-местной камере, превышения лимита в помещении нет. Однако за пять месяцев, с ее слов, ей ни разу не предоставили свиданий или звонков, а, как известно, у нее на иждивении 74-летняя мама, отметил представитель СПЧ.

Журналистку Life.ru задержали летом. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, она и другие фигуранты дела вымогали 1,2 млн руб. за непубликацию информации, порочащей вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Александра Баязитова вину не признает. 26 декабря срок ареста журналистки продлили до 7 февраля.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Мария Федотова