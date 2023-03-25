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Коммерсантъ FM
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Австрия обещает выполнять ордера Международного уголовного суда

Австрия обязана выполнять все постановления Международного уголовного суда (МУС), заявили «Укринформу» в австрийском Минюсте. Так в ведомстве ответили на вопрос, будет ли страна исполнять ордер МУС на арест президента России Владимира Путина, если он посетит страну.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы»,— пояснили в министерстве, отметив, что перед законом равны все.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран ЕС. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Евросоюз принял это решение к сведению. 24 марта Конституционный суд Армении ратифицировал обязательства Римского статута о МУС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить деятельность МУС в России, а также заключить соглашения с «дружественными» странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества с МУС.

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Лаура Кеффер

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