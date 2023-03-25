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Коммерсантъ FM
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Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) в РФ. Он считает, что надо ввести ответственность за «содействие и поддержку» МУС. Парламентарий также призвал заключить соглашения с «дружественными» странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества с МУС.

Господин Володин напомнил, что на территории России не исполняются решения МУС и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В числе предложений спикера:

  • разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС в России, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС;
  • организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с «дружественными» странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС;
  • наделить верховного главнокомандующего правом «на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции» (о каких действиях речь, не уточняется).

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17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» из Украины. Евросоюз (ЕС) принял это решение к сведению. 24 марта Конституционный суд Армении ратифицировал обязательства Римского статута о МУС.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран ЕС. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

Лаура Кеффер

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