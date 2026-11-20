Шайбы Кучерова и Михеева помогли «Тампе» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бей Лайтнинг» на своем льду победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
У победителей шайбы забросили Джон Карлсон, Илья Михеев и Никита Кучеров. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска. Автором единственного гола «Эдмонтона» стал Колток Дак, которому ассистировали Шакир Мухамадуллин и Василий Подколзин. Нападающий «Ойлерс» Коннор Макдэвид прервал рекордную в XXI веке 23-матчевую серию с набранными очками.
По итогам 22 матчей «Тампа» набрала 32 очка и лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Эдмонтон» с 37 очками в 24 играх возглавляет Тихоокеанский дивизион.
В других матчах дня «Миннесота Уайлд» в гостях одолела «Калгари Флеймс» — 4:1. В составе победителей гол и две результативные передачи в свой актив записал Кирилл Капризов.
Евгений Малкин из «Питсбург Пингвинс» вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он отличился голевым пасом в домашней игре с «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счетом 5:2. Нападающий «Блюз» Павел Бучневич отдал результативную передачу.