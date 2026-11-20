Евгений Малкин из «Питсбург Пингвинс» вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он отличился голевым пасом в домашней игре с «Сент-Луис Блюз». Гости одержали победу со счетом 5:2. Нападающий «Блюз» Павел Бучневич отдал результативную передачу.