СКР возбудил уголовное дело после атаки беспилотников в Юбилейном в ЛНР
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества после атаки беспилотников ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в ночь на 20 ноября ВСУ нанесли массированный удар по поселку Юбилейный в ЛНР. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, тип и модель примененных беспилотников.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что при ударе по многоквартирному дому погибли три человека, еще шестеро получили ранения, в том числе восьмилетний ребенок. В здании обрушились бетонные перекрытия, под завалами могут оставаться люди.