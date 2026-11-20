Ozon банк сообщил о восстановлении работы после сбоя
Сервисы Ozon банка утром 20 ноября работали нестабильно, подтвердили в пресс-службе компании. Кредитная организация, однако, заверила, что сейчас специалисты уже устранили проблему.
«Сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме»,— заявили в Ozon банке (цитата по «РИА Новости»). Причины сбоя не раскрываются.
В комментариях на сайте Downdetector пользователи указывали на проблемы с оплатой и переводами через мобильное приложение. Больше всего жалоб поступило в промежуток между 08:30 и 09:00 мск. На пике сервис зафиксировал 505 обращений.
Это уже второй сбой в работе Ozon банка за месяц. 6 ноября часть пользователей столкнулась с проблемами при оплате и попытке входа в мобильное приложение. Тогда Downdetector за один час зафиксировал примерно 18 тыс. обращений.