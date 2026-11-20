ЦБ предложил снизить нижнюю границу тарифа ОСАГО до одного рубля
Банк России предложил снизить до одного рубля нижнюю границу тарифного коридора ОСАГО для всех категорий транспорта и водителей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
По оценкам Центробанка, такое нововведение позволит удешевить страховые полисы для аккуратных автомобилистов, на которых приходится более 79% продаж годовых страховок.
Одновременно ЦБ предложил повысить верхнюю границу базового тарифа на 20% для обычных автовладельцев, на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых на регулярных перевозках, и на 6,6% — для общественного транспорта.
Регулятор также намерен пересмотреть территориальные коэффициенты ОСАГО. Для физлиц их предлагается снизить в 32 городах и повысить на 39 территориях. Для автотранспорта юрлиц планируется установить отдельные коэффициенты.
ЦБ объясняет необходимость изменений удорожанием запчастей и увеличением страховых выплат. За девять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 11%, до 128 тыс. руб.