Одновременно ЦБ предложил повысить верхнюю границу базового тарифа на 20% для обычных автовладельцев, на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых на регулярных перевозках, и на 6,6% — для общественного транспорта.