После IPO Anthropic занял седьмое место среди самых дорогих компаний мира
По итогам первого дня торгов капитализация американского разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic составила $1,8 млрд. Компания заняла седьмое место в списке самых дорогих корпораций в мире, отмечает Bloomberg. Дороже Anthropic остаются Apple ($5,1 трлн), Microsoft ($3,7 трлн), Nvidia ($3,5 трлн), Alphabet ($3,3 трлн), Amazon ($2,8 трлн) и SpaceX ($1,9 трлн).
Во время IPO Anthropic привлек $107 млрд, размещение стало крупнейшим в мировой истории. Разработчик продал инвесторам 980 млн акций по $83 за штуку. Тогда капитализация компании оценивалась в $1,5 трлн. После начала торгов в первый день на бирже акции Anthropic выросли более чем на 34%, до $111,5. Это довело его капитализацию до $2 трлн. Позже акции компании подешевели, и к закрытию торгов 19 ноября они торговались по $97,17, то есть на 17% выше цены на IPO.