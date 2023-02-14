The Washington Post: США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ

Американские чиновники во время визита на Украину заявили о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией, сообщили источники The Washington Post. И, хотя Вашингтон обещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», он считает последние пакеты помощи лучшим способом «изменить ход войны».

Как пишет WP, Белый дом работает с Конгрессом по вопросу одобрения бюджетной помощи Украине на $10 млрд. Кроме того, администрация Джо Байдена может объявить новый пакет военной помощи на следующей неделе, в годовщину ввода войск РФ. В этот же период ожидается введение новых антироссийских санкций.

Вашингтон ожидает переломного момента весной, когда, как ожидает американская сторона, Россия начнет наступление, а Украина — «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории». Американские военные аналитики предупреждают, что не удастся одновременно удерживать Артемовск (Бахмут) и попытасться осуществить контрнаступление. По мнению чиновников, «если Украина продолжит вести бои везде, куда Россия направляет свои войска, это будет работать лишь на руку Москве».

США призывают Украину отдать приоритет весеннему контрнаступлению. По мнению одного из американских чиновников, потеря Артемовска не приведет к «значительному стратегическому сдвигу на поле боя».

Кроме того, как пишет WP, американская разведка пришла к выводу, что Украина не сможет занять Крым. У украинских войск на данный момент не хватит для этого возможностей.