Моделисты-конструкторы

За последние несколько месяцев появилось неожиданно много творцов. Оказалось, что создавать картины с замысловатым сюжетом и высочайшим уровнем проработки деталей может любой, кто готов потратить полдня и наладить общение с одним из общедоступных сервисов искусственного интеллекта. Учиться на художника вовсе не обязательно. Нужны ли в таком случае профессиональные автомобильные дизайнеры?

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Не будем врать, к этой мысли мы пришли не сами — ее подсказал Фрэнк Стефенсон, американский дизайнер, который нарисовал Ferrari F430, McLaren 720S, первый BMW X5, современный Fiat 500 и много чего еще — хватит на несколько биографий. Выдающийся товарищ, который, что примечательно, находит время на регулярное общение с публикой посредством YouTube: наберите Frank Stephenson, и найдете его канал. Говорит он, ясное дело, на английском, но умными словами не злоупотребляет, понять можно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрэнк Стефенсон

Фрэнк Стефенсон



В феврале 2023 года Стефенсон выпустил девятиминутный ролик, в котором пустился в рассуждения про искусственный интеллект и автомобильный дизайн. Рассказал о том, с чего мы начали. Что сегодня каждый может стать творцом: зашел в интернет — и «включай дизайнера». Хочешь посмотреть, что будет, если скрестить две модели, к которым Стефенсон приложил руку, Mini Cooper и McLaren P1? Пожалуйста. Интересно, как бы выглядели машины, выпущенные под мебельным брендом IKEA? Запросто. Надо изобразить BMW в стиле Пабло Пикассо? Легко.

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Американец вспоминает: в детстве он часами просиживал у отца в дилерском центре, потом годами зарисовывал особенности машин разных марок и десятилетиями учился создавать автомобили в собственном стиле. Если бы, продолжает дизайнер, ему в возрасте восьми лет сказали, что достаточно лишь представить что-то, а компьютер это создаст, у него бы взорвалась голова. А сегодня — пожалуйста.

Фрэнк Стефенсон



Но что это значит для автомобильной индустрии? И для живых дизайнеров? Стефенсон опирается на свой опыт: «люди в костюмах» — видимо, он имеет в виду членов совета директоров — экономят на всем, на чем можно сэкономить, и с легкостью принесут в жертву дизайнеров, как только в них отпадет необходимость.

Но сможет ли искусственный интеллект заменить людей? Стефенсон считает, что вряд ли: у «машинного разума» нет вкуса, ему неведомы эмоции. Без контроля человека — чувствующего стиль и способного к переживаниям — ему никак. При этом искусственный интеллект — отличный инструмент, который повысит эффективность профессиональных дизайнеров и даст толчок людям, которые не помышляли о создании собственного автомобиля.

Задумались и мы в редакции о будущем автомобильного дизайна. Может, скоро дизайнеры в массовом порядке начнут устраиваться рабочими на конвейер, пока там все места не заняли роботы?

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Решили опросить экспертов. Выбрали троих. Практикующий автомобильный дизайнер Владимир Ярцев рассказал нам, что компьютер не способен заменить даже фломастер, не то что живого человека. Профессор Строгановки Никита Розанов добавил, что современные технологии не могут сделать менее прекрасными автомобили 1930-х годов. А визионер Юрий Постников вообще считает, что миллионы людей во всем мире ждут вовсе не нового этапа в развитии дизайна, а просторных функциональных машин за разумные деньги.

Но главное, что из разговоров с этими людьми мы поняли, что? в голове у дизайнеров. Искусственный интеллект сокровенным точно не поделится.

Cергей Шерстенников

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