Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ярцев, родился в 1954 году в городе Жигулевске. Специалист по автомобильному и промышленному дизайну. Окончил Тольяттинский политехнический институт, с 1980 по 1991 год работал на ВАЗе ведущим дизайнером экстерьера автомобилей десятого семейства. Живет в Бельгии, в деревне под Антверпеном

Владимир Ярцев, родился в 1954 году в городе Жигулевске. Специалист по автомобильному и промышленному дизайну. Окончил Тольяттинский политехнический институт, с 1980 по 1991 год работал на ВАЗе ведущим дизайнером экстерьера автомобилей десятого семейства. Живет в Бельгии, в деревне под Антверпеном



В 1980 году я окончил Тольяттинский политех и попал в отдел художественного конструирования ВАЗа. У меня нет образования дизайнера. В Тольятти его негде было получить. Моя кафедра называлась «Автомобили и тракторы», и художественное конструирование — именно так, а не «дизайн» — было всего лишь одним из предметов.

В 1987 году у меня были командировки на Porsche для аэродинамической доработки ВАЗ-2110. Немцы посоветовали чуть заузить заднюю часть и приподнять багажный отсек. Незначительные изменения здорово улучшили показатели. В той аэродинамической трубе я впервые увидел Audi 80 и подумал о сходстве двух моделей. После того как были учтены рекомендации Porsche, машины стали еще больше походить друг на друга, если смотреть на них в «три четверти сзади». Но совпадения в дизайне Audi 80 и ВАЗ-2110 случайны.

Немцы вели себя очень корректно, я не слышал никаких резких критических замечаний в адрес 2110. Напротив, начальник трубы хвалил автомобиль — современный, красивый, но «очень маленькие колеса». Для них 13-дюймовые колеса были как горох. А 13-е колеса мы использовали по бедности.

В Германии меня удивило принципиально иное взаимодействие отделов. В столовой Porsche на специальном стенде демонстрировался, условно, рычаг подвески и описывалась проблема, которую не получается решить. Любой конструктор или дизайнер мог предложить свой вариант. Один мой знакомый получил в подарок новый Porsche 911 за успешную идею. На этой машине он попал в аварию, его по кусочкам собрали. Через два года ему снова подарили 911-й, за решение еще одной проблемы, над которой бился другой отдел.

Разница в оснащении дизайн-студий Porsche и ВАЗа в 1980-е годы? Небо и земля! У нас ватмана не хватало, многое мы рисовали на оберточной бумаге, в ней на заводе недостатка не было — через дорогу находился склад. Оберточная бумага, с опилками, придавала интересный эффект рисункам. Дизайнеры на ВАЗе рисовали цветными карандашами и акварелью. У меня был черный фломастер, я сам его заправлял чернилами, и китайская перьевая ручка, отец привез из армии.

Анатолий Федорович Лапин, шеф-дизайнер Porsche, о чем-то тогда догадался и говорит: «Бери, что хочешь». Я взял альбом для рисунков и пару фломастеров. «Видно, кто-то тебя сильно напугал», — сказал Лапин и подарил мне всю гамму фломастеров, все лекала, все радиусы. Там я узнал, что для фломастеров существует специальная бумага на пленке, она не пропитывается: расход краски меньше, а гамма более красивая.

Тогда, на Porsche, компьютеры меня совершенно не заинтересовали. Я даже не понял, зачем нужны эти коробочки. Для меня и сегодня компьютер — всего лишь один из инструментов. Я рисую фломастерами на бумаге, а компьютер переводит в 3D.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Десятое семейство» — главная тема Владимира Ярцева на ВАЗе. Многие задумки, которые можно увидеть на рисунках, так и не были реализованы: к ним относятся сферические боковые стекла с форточками в нижней части — советская промышленность такие освоить не могла. Предложение по доработке ВАЗ-2110, которое Ярцев сделал в начале 1990-х уже в Бельгии Следующая фотография 1 / 2 «Десятое семейство» — главная тема Владимира Ярцева на ВАЗе. Многие задумки, которые можно увидеть на рисунках, так и не были реализованы: к ним относятся сферические боковые стекла с форточками в нижней части — советская промышленность такие освоить не могла. Предложение по доработке ВАЗ-2110, которое Ярцев сделал в начале 1990-х уже в Бельгии

Рисунок на бумаге получается более живым и интересным. Компьютер дает фотореалистичный эффект, а когда вы рисуете сами, то тенями расставляете нужные акценты. Модельщику, который работает с пластилином, намного легче работать с рисованными эскизами, он сразу «видит объем».

Искусственный интеллект ничего не изменит: талантливые дизайнеры предлагали и будут предлагать интересные идеи, а остальные — работать на подхвате и обижаться на судьбу. Главная заслуга компьютерных технологий в том, что они позволяют быстрее и качественнее представить проект и довести его до стадии производства. Но компьютер не может создать концептуальный эскиз или заменить модельщика при изготовлении макета из пластилина.

Увеличьте скорость работы процессоров в миллионы раз. Создайте программы, способные анализировать прошлое дизайна и предсказывать будущее. Все будет последовательно и логично, но новое может создать только талантливый и неординарный человек. Зачастую именно «способность ошибаться», терять причинно-следственную связь, и позволяет создать что-то из ряда вон. У искусственного интеллекта кишка тонка даже приблизиться к таким вершинам, как Гандини, Колани, Джуджаро.

Самые красивые автомобили создавались в периоды, когда не было кризисов и войн.

В 1980-е годы дизайнеры всего мира, в том числе из США, мечтали попасть в Европу. Моделей тогда было меньше, менялись они реже, работу было найти сложнее. Сегодня люди могут оставить место в Porsche, чтобы уехать в Китай: там их ждет большая зарплата и невиданный карьерный рост. За два года можно получить должность, до которой в Европе идти лет двадцать.

Несколько лет назад китайские производители пытались активно пролезть на европейский рынок, но не сильно преуспели. На дорогах Германии и Бельгии китайских машин практически нет. Если вы специально не ходите по выставкам, вам сложно составить представление об актуальном китайском автомобильном дизайне. В России, насколько я знаю, ситуация совсем иная. Не удивлюсь, если китайцы рано или поздно прорвутся на Волжский автомобильный завод. Но даже в этом случае у россиян не пропадет интерес к немецким и японским машинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пример тюнинга Porsche 911. Проект по заказу немецкой компании Gemballa. Машина получила новые бамперы, капот, двери, диски, пороги. Ветровое стекло, крыша и задняя дверь — оригинальные Вариант модернизации многоцелевого автомобиля «Викинг» производства компании «КамАЗ». В Сети «Викинг» называют бронированной внедорожной машиной для спецподразделений Пример разнообразия интересов Владимира Ярцева. В 1990-х годах по его эскизам в Бельгии выпускали кофеварки Следующая фотография 1 / 3 Пример тюнинга Porsche 911. Проект по заказу немецкой компании Gemballa. Машина получила новые бамперы, капот, двери, диски, пороги. Ветровое стекло, крыша и задняя дверь — оригинальные Вариант модернизации многоцелевого автомобиля «Викинг» производства компании «КамАЗ». В Сети «Викинг» называют бронированной внедорожной машиной для спецподразделений Пример разнообразия интересов Владимира Ярцева. В 1990-х годах по его эскизам в Бельгии выпускали кофеварки

Электромобили не имеют перспектив. Их массовое внедрение потребует строительства сети зарядных станций, которые будут занимать принципиально больше места, чем привычные АЗС. На то, чтобы залить полный бак топлива, уходят минуты, на зарядку батареи — десятки минут и даже часы. Тем не менее я заказал себе чистый электромобиль, Jeep Avenger, победителя европейского конкурса Car of the Year 2023. Хочу получить собственный опыт.

Самой выдающейся разработкой советского автопрома я считаю ВАЗ-2121 авторства Валерия Павловича Семушкина. «Нива» — образец изящества, простоты и функциональности. Кстати, при выборе Jeep Avenger меня подкупило его визуальное сходство с «Нивой».

Я работаю с огромным количеством тюнинговых компаний, от тольяттинской Larte Design до европейских — Giacuzzo, ART, JE-Design, Musketier, Milotec, NAP, Lorinser… Разрабатываю колесные диски, бамперы, пороги, спойлеры, элементы интерьера. Иногда поступают заказы на разработку новых кузовов и концептуальных проектов.

Огромного смысла в тюнинге нет. Неужели вы думаете, что небольшое ателье, где работают 10—15 человек, сделает лучше, чем научно-технический центр крупной автомобильной компании, где трудятся тысячи специалистов с большим опытом и прекрасными образованием? За редким исключением тюнинг — обычное украшательство, клиенту дают возможность потратить деньги и получить автомобиль «не как у всех».

Потребители никогда не влияли и не влияют на дизайн. Им предлагают новый продукт, и он либо нравится, либо нет.

Несмотря на развитие компьютерного моделирования, автомобильные дизайнеры использовали и продолжают использовать пластилин. Я пользуюсь немецким, кольбовским, он не содержит серы, не имеет запаха и очень удобен в работе. В полноразмерной пластилиновой модели автомобиля сам пластилиновый слой — это два-три сантиметра, под ним — каркас, выполненный вручную или с помощью управляемого компьютером фрезерного станка. Пластилиновый автомобиль, покрытый пленкой, вы не отличите от настоящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Багги для военных. Без бронирования, но с возможностью установки стрелкового оружия. Проект 2021 года Владимир Ярцев давно сотрудничает с тюнинговым ателье Larte: эта компания из Тольятти известна далеко за пределами России. Одна из последних совместных работ — предложение по тюнингу Maserati MC20 Массажные ванны Pichler Whirlpool примечательны двумя обстоятельствами: их производят в Германии и на них указано имя дизайнера Владимира Ярцева. Стоят такие ванны от 15 тыс. евро Следующая фотография 1 / 3 Багги для военных. Без бронирования, но с возможностью установки стрелкового оружия. Проект 2021 года Владимир Ярцев давно сотрудничает с тюнинговым ателье Larte: эта компания из Тольятти известна далеко за пределами России. Одна из последних совместных работ — предложение по тюнингу Maserati MC20 Массажные ванны Pichler Whirlpool примечательны двумя обстоятельствами: их производят в Германии и на них указано имя дизайнера Владимира Ярцева. Стоят такие ванны от 15 тыс. евро

Российские дизайнеры играют большую роль в мировом автопроме, они работают в Audi, Tesla, General Motors, BMW… Наших людей отличает нестандартный подход к делу. Однако на руководящих должностях их сейчас почти нет.

Мало каким компаниям удается сохранить ДНК. Porsche — в числе исключений. Миграция дизайнеров размывает стили. С чем пришел на ВАЗ Стив Маттин? С опытом, полученным на Mercedes-Benz и Volvo. Какую смысловую и функциональную нагрузку несут подштамповки на «Вестах»?

Сейчас стало модным прятать головную светотехнику в элементах переднего бампера. То, что поначалу удивляло, уже приелось от бесконечного повторения.

Я критиковал гипертрофированные ноздри на новых моделях BMW. Откуда взялись эти радиаторы отопления? Исторически ноздри BMW всегда были элегантными.

Перед тем как предложить решение по тюнингу какой-то интересной модели, я пытаюсь проникнуть в ее историю, понять стиль, истоки, найти интересные элементы в нереализованных проектах.

Электромобили не должны отличаться по дизайну от машин с двигателем внутреннего сгорания, потребителю нет разницы, какой мотор приводит колеса в движение. А машины, полностью управляемые компьютером, беспилотники, в них и руля может не быть, должны выглядеть принципиально иначе, предупреждая окружающих. Это уже будет не автомобиль. На нем не поедешь куда захочешь, в лес за грибами. В лесу нет оцифрованных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобиль сопровождения для президента Российской Федерации. Проект сделан в начале 2010-х годов по заказу КамАЗа, агрегатную базу готовила заводская раллийная команда Другой вариант автомобиля сопровождения президента России, подготовленный в начале 2010-х годов по заказу КамАЗа. Среди обязательных требований — задние распашные двери и выдвижные подножки по бокам Следующая фотография 1 / 2 Автомобиль сопровождения для президента Российской Федерации. Проект сделан в начале 2010-х годов по заказу КамАЗа, агрегатную базу готовила заводская раллийная команда Другой вариант автомобиля сопровождения президента России, подготовленный в начале 2010-х годов по заказу КамАЗа. Среди обязательных требований — задние распашные двери и выдвижные подножки по бокам

Автомобили — примерно 80 процентов моей работы. Но я также занимаюсь индустриальным дизайном: игрушки, электроприборы, бытовая техника. Созданные по моим эскизам массажные ванны Pichler Whirlpool, их выпускают в Баварии, считаются одними из лучших в мире: их покупают очень обеспеченные люди.

В 1986 году на Волжский автозавод приехал Михаил Горбачев. Главный конструктор Мирзоев поручил мне озвучить идею создания Научно-технического центра, НТЦ. Руководители опасались выступать с такой инициативой: если идея генеральному секретарю не понравится, можно потерять должность. А с молодого специалиста какой спрос? К Горбачеву я пробиться не смог. Но рядом находилась Раиса Максимовна, я показал ей альбом с нашими наработками, она зовет: «Михаил Сергеевич, подойдите сюда!»

Горбачев идею одобрил. С тех пор у меня остался альбом с его подписью. Он пожелал ВАЗу стать «законодателем в автостроении в мире». НТЦ построили. Чем он занимается в наши дни, я не в курсе. Вы не слышали, ВАЗ готовит какие-то новые модели?