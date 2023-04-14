Автомобильные джинсы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Постников, родился в 1971 году в городе Краматорске (Украинская ССР). Инженер, конструктор, ученый, дизайнер, визионер. Окончил МВТУ им. Баумана, диссертацию защитил на факультете «Машиностроение» Магдебургского университета. Живет в городе Магдебурге, Германия

Юрий Постников, родился в 1971 году в городе Краматорске (Украинская ССР). Инженер, конструктор, ученый, дизайнер, визионер. Окончил МВТУ им. Баумана, диссертацию защитил на факультете «Машиностроение» Магдебургского университета. Живет в городе Магдебурге, Германия



Все детство я рисовал шариковой ручкой автомобили будущего. Мечтал стать дизайнером, но не знал, где этому учат. Еще меня смущало, что среди советских товаров, от фотоаппаратов до электробритв, было так много откровенных копий западных аналогов, что означало: промышленному дизайну в нашей стране отведено место на задворках.

Поступать я решил в Бауманку. Из остальных институтов брали в армию, из Бауманки — нет. Так я стал учиться на инженера-механика по сварочному производству, но продолжал интересоваться автомобилями. В 1991 году попал в Музей АЗЛК, а там договорился о встрече с главным дизайнером завода. Это был парень лет тридцати, который, как я понял, занял должность по знакомству. Посреди его огромного кабинета стояла графическая станция с плоттером. Она стоила фантастических по тем временам денег — тысяч 150 долларов. На станции лежали лыжные ботинки, лыжный комбинезон, лыжные палки и сами лыжи. «Что это?» — спросил я. «Это мое, я увлекаюсь горными лыжами», — ответил хозяин кабинета. Оборудование, о котором в Бауманке могли только мечтать, на АЗЛК стояло без дела.

Как студент Бауманки я попал по обмену в Магдебургский университет, а с 1994 года постоянно живу в Германии. В 1998 году я подготовил работу «Мое представление автомобиля», в которой обрисовал варианты спасения завода АЗЛК: на основе каких принципов и каких моделей он может продолжить развитие. Рубен Асатрян, директор «Москвича» и по совместительству профессор Бауманки, прочитал работу и заметил: «Люди, которые позволили такому человеку уехать в Германию, государственные преступники. Он нужен здесь, в России».

Позже я приезжал на АЗЛК со своими предложениями и эскизами. Из базовой модели, «Москвич-2141», получалось как минимум еще четыре: седан, удлиненный седан, трехдверный хетчбэк и универсал. Продольное расположение двигателя позволяло применять по необходимости полный привод. Но никому эти идеи оказались не нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Так выглядела мастерская Луиджи Колани в немецком городе Карлсруэ в 2003 году. На фото — макет сверхэкономичного самолета Вариант автомобиля для установления рекорда скорости Выпущенный по проекту дизайнера грузовик, такие встречались на дорогах Европы Следующая фотография 1 / 3 Так выглядела мастерская Луиджи Колани в немецком городе Карлсруэ в 2003 году. На фото — макет сверхэкономичного самолета Вариант автомобиля для установления рекорда скорости Выпущенный по проекту дизайнера грузовик, такие встречались на дорогах Европы

Одним из своих учителей я считаю Луиджи Колани. Его имя я знаю со школы, лет с девяти. Заходим с родителями в подъезд, открываем почтовый ящик, мне дают журнал «Юный техник». Или «Техника — молодежи», неважно. Пока едет лифт, я начинаю листать журнал. А там совершенно фантастический грузовик Колани. Как такое забыть?

Колани был метафизиком, он говорил, что все варианты уже существуют, надо только взять нужный. Он имел доступ к этому «хранилищу». Когда Колани разговаривал, его руки продолжали либо лепить, либо рисовать. Ни минуты он не тратил впустую.

Жизнь свела меня с Колани в 2003 году. Он ездил по разным городам Германии со своей передвижной выставкой с кучей макетов. Экспозицию на несколько недель располагали в крупных торговых центрах. И вот выставка доехала до Магдебурга, где жил я. Мы разговорились, Колани заинтересовали мои работы, он позвал меня на недельку к себе домой, в Карлсруэ. У Колани в мастерской постоянно гостили практиканты. Он поручал нам какие-то несложные работы, например, придать модели определенную форму. Он приезжал раньше всех, к шести утра, и готовил нам завтрак: хрустящие булочки, сосиски, кофе.

Колани говорил и читал как минимум на четырех языках. В 2003 году я увидел у него на столе книгу Дэна Брауна «Код да Винчи» на английском. Он поймал мой взгляд: «А церковь и в самом деле многое от нас скрывает!» И рассказал, что в юности он с друзьями хотел совершить налет на Ватикан. Подъехать на мотоциклах, вырубить охрану, взять архивы, скопировать и придать огласке. Оригиналы потом вернуть. Но кто-то их сдал, Колани посоветовали уехать из Европы на полгода. Он выбрал Японию и провел там пятнадцать лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из способов снижения затрат на производство и разработку, по мнению Юрия Постникова, заключается в использовании одинаковых кузовных деталей на разных моделях. В данном случае он изобразил унифицированные по дизайну и конструкции внедорожник, минивэн и седан Следующая фотография 1 / 3 Один из способов снижения затрат на производство и разработку, по мнению Юрия Постникова, заключается в использовании одинаковых кузовных деталей на разных моделях. В данном случае он изобразил унифицированные по дизайну и конструкции внедорожник, минивэн и седан

Не видел, чтобы Колани пользовался для работы компьютером. Может, разве что письма на нем писал? Совершенно точно, что он разработал дизайн для компьютеров Vobis. Он мог придать новую форму чему угодно. Колани делал самолеты, поезда, грузовики, гоночные машины, мотоциклы, предметы мебели, сантехнику и гробы. Некоторые его проекты изменили мир вещей. Он придумал прилив под правую руку на зеркальном фотоаппарате Canon — и все потом стали так делать; разработал современный детский горшок, с выступами спереди и сзади и ручкой, чтобы его хватать.

В качестве машины на каждый день Колани использовал Rolls-Royce. Он разработал для той машины обрамление фар. Я катался в его Rolls-Royce на заднем сиденье после смены, проведенной в мастерской, в пыльной рабочей одежде.

С 2007 года я вынашивал идею создать доступную утилитарную внедорожную машину. Так появился проект «Партизан». В 2017 году сделали ходовой образец. Автомобиль отличался простотой изготовления. Ни одной гнутой поверхности. Пространственная рама из стандартного стального профиля. Автомобиль может поставляться к покупателю в разобранном виде, в коробках. Собирается на болтах. При массовом производстве я бы предпочел не сварку, а более надежные клепочные соединения. «Партизан» — это конструктор, из которого можно делать машины разной длины и назначения, от короткобазного внедорожника до удлиненного пикапа. О «Партизане» писали автомобильные издания во всем мире. Он попал в Dubbel, авторитетный немецкий справочник по машиностроению.

«Партизан» так и не пошел в серию, но принципы, заложенные в нем, я все равно считаю правильными. В мире не хватает просторных функциональных недорогих машин. Не надо экономить на размерах автомобилей. Не надо делать вид, что богатые люди шире в плечах, чем те, у кого нет лишних денег. Доступность машин должна достигаться массовостью и технологичностью производства. В СССР использовали одну модель фары на совершенно разных машинах. И правильно делали. Применение сложных кузовных деталей вынуждает экономить на потребительских качествах. Просто пример: джинсы намного дешевле брюк, пошитых вручную из натуральной шерстяной ткани. Но разве они уступают в функциональности? Миллионам людей во всем мире нужны такие «автомобильные джинсы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Партизан», детище Юрия Постникова. Пример радикального упрощения дизайна ради снижения себестоимости. Дорожный просвет 400 мм. Полный привод. Верхняя часть машины демонтируется. Крышу можно использовать как площадку для отдыха или ночевки. При необходимости бронируется накладными листами Следующая фотография 1 / 5 «Партизан», детище Юрия Постникова. Пример радикального упрощения дизайна ради снижения себестоимости. Дорожный просвет 400 мм. Полный привод. Верхняя часть машины демонтируется. Крышу можно использовать как площадку для отдыха или ночевки. При необходимости бронируется накладными листами

Искусственный интеллект оперирует известными фактами. Если поручить ему создание новых автомобилей, они все будут одинаковыми — примерно как современные самолеты-истребители. Они выглядят правильно с точки зрения современной науки. Но похожи друг на друга.