Верховный главноизбиркомандующий

В пятницу на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония прощания с послом по особым поручениям МИДа и бывшим председателем Центризбиркома (ЦИК) Владимиром Чуровым, который скончался 22 марта. Первых лиц на церемонии замечено не было, но проводили экс-председателя ЦИКа с воинскими почестями: горячий поклонник военной истории Владимир Чуров посмертно занял место в одном ряду с генералами, Героем Труда и космонавтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанат военной истории Владимир Чуров был бы рад посмертному соседству с военными: он очень гордился, что на последнем месте работы у него появился собственный мундир

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фанат военной истории Владимир Чуров был бы рад посмертному соседству с военными: он очень гордился, что на последнем месте работы у него появился собственный мундир

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ходе церемонии у гроба господина Чурова, покрытого триколором, нес вахту почетный караул, а завершилась она троекратным залпом. По словам одного из бывших коллег экс-главы ЦИКа, семье предлагали и вариант с кладбищем в Москве, но она выбрала военный мемориал. Что, впрочем, неудивительно: горячая любовь господина Чурова к военной истории хорошо известна. Он писал книги о военных приключениях, коллекционировал военные регалии и редко пропускал собрания реконструкторов. Об этом охотно вспоминали участники прощальной церемонии, официально объявленной траурным митингом.

О месте и роли Владимира Чурова в истории российской избирательной системы тоже говорили, но меньше. Хотя проститься с ним пришли практически все его бывшие коллеги по Центризбиркому, а также зампред комиссии Николай Булаев, который был назначен в состав комиссии уже после ухода оттуда господина Чурова, и зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова, сменившая на этом посту покойного, на церемонии прощания не присутствовала. Не приехал также начальник Владимира Чурова по его последнему месту службы, глава МИДа Сергей Лавров — соболезнования и венок от него передал замминистра Александр Грушко. Венки на могилу экс-главы Центризбиркома прислали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, ЦИК и Мосгоризбирком, депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и московское отделение ДОСААФ.

«Есть такое выражение — "питерский интеллигент", так вот это о нем»,— говорил депутат Госдумы и зампред ЦИКа в 2008–2016 годах Леонид Ивлев. Он напомнил, что именно при Владимире Чурове была запущена программа технического переоснащения избирательной системы, а количество оборудованных веб-камерами участков удалось довести до 90% от их общего числа, и этот результат впоследствии так и не удалось повторить. «Чуров не работал, он служил,— поддержал коллегу член ЦИКа Борис Эбзеев.— Служил высоким идеалам!»

И приступив к обязанностям посла по особым поручениям, господин Чуров остался связан с выборами, следует из рассказа Александра Грушко: в новой должности он отвечал за наблюдение за голосованием в зарубежных странах. Он вспоминал бывшего председателя ЦИКа как искренне увлеченного человека, который умел от души радоваться найденным на развалах книгам и медалям, которые коллекционировал. А экс-посол России в Китае, ныне сенатор от Саратовской области Андрей Денисов рассказал, что Владимир Чуров стал первым человеком, с которым ему удалось по душам пообщаться, вернувшись после десятилетнего отсутствия.

«Мне все время кажется, что он сейчас встанет и скажет: "Да ладно, я пошутил!"»,— признался один из участников прощальной церемонии. Ведь, даже находясь в реанимации, Владимир Чуров строил планы и намечал встречи после того, как выпишут, вспоминал он.

Федеральное военное мемориальное кладбище было открыто в 2013 году для увековечения памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества, а также других россиян, имеющих особые заслуги перед государством. По всей видимости, оно задумывалось как российский аналог известного американского Арлингтонского кладбища. Но пока общенациональный некрополь оставляет впечатление места немного пустынного. Во-первых, это закрытый объект, и попасть туда можно либо с экскурсией, либо с разрешения Минобороны. Кроме того, большая часть 55 га пустует, хотя в глаза и бросаются ряды совсем свежих могил. Но они по большей части расположены ближе ко входу. Владимир Чуров же занял место в самом начале центральной аллеи, у вечного огня, в ряду, где похоронены преимущественно генералы, а также авиаконструктор Генрих Новожилов и космонавт Валерий Рюмин, рядом с которыми и расположилась могила бывшего председателя ЦИКа.

Анастасия Корня