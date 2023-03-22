Магия последующего разоблачения

Утром 22 марта ушел из жизни Владимир Чуров. В большой политике он, по сути, провел всего девять лет, но это были поистине переломные для российской истории годы. Именно на период работы господина Чурова председателем Центризбиркома пришлись и «операция “Преемник”-2008», и знаменитая «рокировка» 2011–2012 годов. По итогам которой «волшебник Чуров» окончательно превратился для определенной части общества в один из главных символов «управляемой демократии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С именем Владимира Чурова в российской политике накрепко слились три мема: «Путин всегда прав», «волшебник Чуров» и «146%». Хотя лично ему принадлежит только первый из них: это знаменитый «первый закон Чурова», который сам новоизбранный председатель ЦИКа провозгласил своим главным жизненным правилом. «Почти волшебником» (с оговоркой «вас так некоторые лидеры партий называют») господина Чурова в декабре 2011 года поименовал тогдашний президент Дмитрий Медведев на встрече по итогам выборов в Госдуму — на что глава ЦИКа предсказуемо отшутился киноцитатой «Я только учусь». Ну а к пресловутым 146% ни Владимир Чуров, ни даже ЦИК формально отношения не имели: в такую сумму складывались результаты семи партий на выборах в Госдуму-2011 по Ростовской области, показанные в виде таблицы в ночь после голосования по телеканалу «Россия 24» (телевизионщики объяснили это техническим сбоем, а по версии самого господина Чурова, цифры специально подменил какой-то сотрудник телекомпании).

Тем не менее три этих мема почти идеально описывают основные принципы, которых строго придерживался господин Чуров на посту председателя ЦИКа. Первый — это безоговорочная преданность Владимиру Путину, под началом которого будущий глава ЦИКа в первой половине 1990-х работал в петербургской мэрии. Второй — стремление воплощать в жизнь установки политического руководства любой ценой, даже если «избирательная магия» подвергается последующему разоблачению со стороны многочисленных критиков. И, наконец, готовность выкладываться в этой работе даже не на 100%, а на все 146%, невзирая на нападки оппонентов и репутационные потери.

Владимира Чурова, на тот момент малоизвестного депутата Госдумы от ЛДПР, призвали на «выборную службу» весной 2007 года, в весьма непростой для власти период. Приближалось окончание второго срока Владимира Путина, и по России шли митинги его сторонников, призывавших президента поменять Конституцию и остаться на третий срок. В Кремле на эти призывы прямо не отвечали, но уже начали «кастинг» на роль преемника. При этом любой из возможных вариантов требовал безупречной легитимации через избирательную процедуру, а для этого нужен был проверенный и стопроцентно лояльный председатель ЦИКа.

Именно таким человеком и стал Владимир Чуров. Для его делегирования в ЦИК Думе пришлось оперативно поменять закон, требовавший от членов комиссии наличия высшего юридического образования. Среди десяти выдвиженцев Госдумы и Совфеда физик Чуров был единственным неюристом, но новому главе Центризбиркома это совершенно не мешало. В итоге он проработал в этой должности два срока, обеспечив сначала безболезненную передачу президентской власти преемнику Медведеву, а затем и обратную «рокировку» 2011–2012 годов.

И хотя господина Чурова нельзя назвать «создателем» современной российской избирательной системы, он стал, пожалуй, первым председателем ЦИКа, при котором эта система заработала как отлаженный и хорошо управляемый механизм.

Другое дело, что методы, которыми этот механизм управлялся, вызывали нарастающую критику со стороны оппонентов власти. Первый заметный всплеск недовольства случился в октябре 2009 года, когда все оппозиционные фракции покинули пленарное заседание Госдумы в знак протеста против «нечестных», по их мнению, итогов региональных выборов (кстати, первыми из зала вышли бывшие соратники господина Чурова по ЛДПР). А зимой 2011–2012 годов призыв к немедленной отставке главы ЦИКа стал одним из главных требований целой серии массовых митингов, участники которых обвиняли власть в фальсификации результатов думских выборов.

Впрочем, Кремль Владимира Чурова не сдал, и он спокойно доработал до конца второго председательского срока. Когда же дело наконец дошло до плановой отставки, то она в марте 2016 года выглядела почти такой же знаковой, как когда-то и назначение. Ведь Элла Памфилова, занимавшая до перехода в ЦИК пост уполномоченного по правам человека, символизировала собой «новые времена», когда благодаря «крымскому консенсусу» на смену жесткой политической конкуренции вроде бы пришло «взаимовыгодное межпартийное сотрудничество». А господин Чуров, получив «тихую» должность посла по особым поручениям, вернулся к своей обычной «внеполитической» жизни. В которой он был похожим на Деда Мороза добродушным человеком с окладистой седой бородой, писал научно-популярные книжки для детей и художественно-исторические — для взрослых, увлекался фотографией и хвалил монархию, признавая, правда, фактическую невозможность ее восстановления. Он умер через пять дней после своего 70-летия, которое отметил в больничной палате после обширного инфаркта. Прощание с Владимиром Чуровым пройдет 24 марта на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах.

Дмитрий Камышев