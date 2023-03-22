Чем известен Владимир Чуров

22 марта скончался бывший председатель Центризбиркома Владимир Чуров. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чуров

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Владимир Чуров

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Чуров Владимир Евгеньевич родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1973 году окончил общественный (двухгодичный) факультет журналистики Ленинградского госуниверситета, в 1977 году — полный курс по специальности «физика».

С 1977 по 1991 год работал на различных должностях в ОКБ аэрокосмической аппаратуры «Интеграл» ЛГУ. В 1982–1991 годах был членом Коммунистической партии Советского Союза. С 1990 по 1993 год являлся депутатом Ленинградского горсовета, входил во фракцию «Межпрофессиональная депутатская группа», был членом комиссии по экологии. В 1991–1993 годах состоял в партии «Свободная Россия» вице-президента РФ Александра Руцкого.

С 1991 года трудился в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, которым в 1992–1996 годах руководил Владимир Путин. Прошел путь до заместителя председателя—начальника управления комитета международного сотрудничества. В 2003 году рассматривался в Совет федерации от Ленинградской области, но не набрал необходимое количество голосов. В 2003 году был избран в Госдуму IV созыва по списку ЛДПР, занял пост зампреда комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

27 марта 2007 года был избран председателем Центризбиркома, несмотря на отсутствие юридического образования. Был известен своей эксцентричностью и яркими высказываниями, заявил, что сбреет бороду в случае нечестных выборов. 28 марта 2011 года был переизбран на новый срок. На посту председателя ЦИКа неоднократно подвергался критике со стороны политических партий за нарушения и фальсификации во время выборов.

В декабре 2011 года после парламентских выборов прошли массовые манифестации с требованием отставки господина Чурова. На своем посту выступал за введение электронного голосования и установку камер на всех пунктах голосования. Бюджет ЦИКа во время работы господина Чурова вырос с 12,5 млрд руб. в 2007 году до 16,4 млрд руб. в 2016 году. 27 марта 2016 года покинул пост по истечении срока полномочий.

С 22 июня 2016 года — посол по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

Автор около 30 научных работ, нескольких сотен публикаций на общественно-политические темы, научно-художественных повестей и рассказов для детей. Преподавал специальный курс «Международные и внешнеэкономические связи» на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета и на экономическом факультете Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Был председателем научного совета Российского военно-исторического общества. В 2019 году получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, Александра Невского, медалями. Был женат, есть сын.