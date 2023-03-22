Яркие высказывания Владимира Чурова

22 марта в Москве умер бывший глава ЦИКа Владимир Чуров. «Ъ» собрал его яркие высказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чуров в 2012 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Владимир Чуров в 2012 году

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Первый закон Чурова гласит: “Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон”. Это действительно так, в чем я имел возможность неоднократно убеждаться за годы совместной работы с Владимиром Владимировичем… Второй закон Чурова звучит так: “Мы сотрудничаем со всеми, кто с нами сотрудничает. А кто с нами не сотрудничает, мы с ними все равно сотрудничаем”» (26 июля 2007 года на пресс-конференции в агентстве «Росбалт» (признан иностранным агентом) в Москве).

«Реальная цифра физической явки, например, на выборах президента Соединенных Штатов Америки — это порядка чуть более 20%. Им до нашей активности еще очень далеко» (4 сентября 2009 года в эфире телеканала РЕН ТВ).

«По убеждениям… моим личным… я такой монархо-коммунист» (10 июля 2010 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы»).

«Подумайте, каково членам УИК чувствовать, что тебя постоянно снимают? Наличие камер может стимулировать людей, как в шоу “Минута славы”, прокричать лозунг незаконный или еще что» (31 января 2012 года на встрече с избирателями в Москве).

«Наша избирательная система настолько совершенна, что для того, чтобы доказать ее несовершенство, используют подлог и обман» (10 февраля 2012 года на встрече с представителями Общественной палаты РФ в Москве).

«Недавно ко мне пришел посетитель с испуганными глазами, сказал, что в Москве сейчас модно ругать ЦИК. Я ответил, что это примерно такой же степени ума мода, как танцевать голышом при луне на острове Колгуев (остров в Северном Ледовитом океане.— “Ъ”) в 40-градусный мороз» (27 ноября 2012 года на встрече с представителями политических партий в Москве).

«Я не терплю, когда некоторые операции проводятся из-за рубежа в виде провокаций. Теперь уже достоверно известно, что ошибочная картинка на одном из центральных телеканалов про 146% была подготовлена и запущена человеком, который впоследствии получил неплохое место за океаном» (17 сентября 2014 года в эфире «Русской службы новостей»).