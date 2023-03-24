Акции Deutsche Bank упали на 13% из-за резкого подорожания кредитных дефолтных свопов

Сегодня утром, 24 марта, акции одного из крупнейших банков еврозоны, немецкого Deutsche Bank, упали в цене на 13%. Акции банка падают третий день подряд, и с начала марта он потерял около 20% своей стоимости. Непосредственным поводом для нынешнего падения стал резкий рост стоимости кредитных дефолтных свопов Deutsche Bank: с 142 базисных пунктов более чем до 200 базисных пунктов. Это максимум с 2019 года. Кредитные дефолтные свопы CDS (credit default swaps) — страховые контракты, по которым продавцы кредитной защиты соглашаются на выплату покупателю (как правило, банку) определенной суммы в случае наступления указанного при сделке события. За эту услугу покупатель-кредитор платит продавцу CDS премию. Рост стоимости CDS означает сомнения кредиторов в способности компании обслуживать свои долговые обязательства, в данном случае — Deutsche Bank.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды здания Deutsche Bank

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Виды здания Deutsche Bank

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В 2019 году этому банку пришлось начать глубокую реструктуризацию из-за внутреннего кризиса. Однако с тех пор дела банка улучшились: Deutsche Bank закончил 2022 год с ростом чистой прибыли вдвое, до €5 млрд. Сейчас падение его акций происходит в условиях общего роста нестабильности в банковской отрасли после банкротства американского Silicon Valley Bank, а также проблем швейцарского Credit Suisse, которые привели к покупке его другим швейцарским банком — UBS. Инвесторов беспокоит и то, как на банки может повлиять дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики в разных странах. «Deutsche Bank уже некоторое время находится в центре внимания, как это было и с Credit Suisse. Он прошел через реформы в попытке вернуть ему прочный фундамент, но пока что кажется, что ни одна из этих попыток на самом деле не сработала»,— прокомментировал ситуацию вокруг банка главный специалист по макроэкономике компании Equiti Capital Стюарт Коул.

Акции других банков также снизились в пятницу. Акции Commerzbank упали более чем на 8%, Societe Generale — на 7,5%, UBS — на 6%, Credit Suisse — на 4,7%. Европейский банковский индекс упал на 5,6%. «Участники рынка все еще задаются вопросом, закончилась ли нестабильность в банковском секторе или "заражение" будет распространяться дальше»,— говорит директор по макроэкономическим исследованиям и тактическим решениям компании WisdomTree Europe Мобин Тахир.

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Яна Рождественская