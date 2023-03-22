ФРС выходит на плато

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила ставку еще на 0,25 процентного пункта — до уровня 4,75–5%. При этом регулятор смягчил риторику, отметив лишь необходимость «некоторого» роста ставки, а глава ФРС Джером Пауэлл прямо указал на риски, возникшие из-за банкротства банков в США. По его словам, регулятор будет учитывать ужесточение условий кредитования при оценке необходимости дальнейшего повышения ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банковские крахи для главы ФРС Джерома Пауэлла немного сократили возможность агрессивно подавлять инфляцию в США

Фото: Alex Brandon / AP Банковские крахи для главы ФРС Джерома Пауэлла немного сократили возможность агрессивно подавлять инфляцию в США

Фото: Alex Brandon / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС США на мартовском заседании все же поднял ключевую ставку, но на этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до уровня 4,75–5%. Шаг был ожидаемым: после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank ФРС столкнулась с необходимостью учитывать риски роста волатильности на финрынках из-за опасений новых «бэнкранов».

В заявлении по итогам встречи ФРС прямо указала, что ужесточение условий кредитования скажется на домохозяйствах и компаниях и приведет к снижению экономической активности, занятости и инфляции, но в «неопределенной» степени.

При этом риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставки была значительно смягчена: ФРС говорит лишь о необходимости «некоторого» ее повышения и с учетом лага, с которым рост ставок действует на экономику, а также ситуацию на финансовых рынках.

Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам заседания, как и в декабре, предполагает рост ставки в этом году до 5–5,25% и разворот политики в 2024 году. Глава же ФРС Джером Пауэлл заявил, что «события последних двух недель окажут давление на спрос и инфляцию», и отметил необходимость усиления надзора и регулирования в банковском секторе. При оценке потребности в новом повышении ставки ФРС будет в первую очередь учитывать ужесточение условий кредитования, но снижение ставки в этом году «не соответствует базовому сценарию».

Основным препятствием к завершению текущего цикла монетарного ужесточения остается сохранение высокой базовой инфляции — статистика февраля лишь подтвердила опасения более медленного, чем ожидалось, снижения цен.

Так, рост базовой инфляции (за вычетом цен продовольствия и энергии) в феврале ускорился до 0,5% (максимума с сентября), годовой же показатель замедлился незначительно — с 5,6% до 5,5%. Суммарная потребительская инфляция при этом снизилась с 6,4% до 6%, месяц к месяцу прирост цен составил 0,4%. Цены на энергию месяц к месяцу вновь снизились — на 0,6%, их годовой прирост замедлился до 5,2%. Цены на продовольствие выросли на 9,5%, за месяц — на 0,4%. Прогноз ФРС по инфляции на этот год также был повышен, но лишь с 3,1% до 3,3% по суммарному показателю и с 3,5% до 3,6% по базовой инфляции. Была снижена и оценка темпов роста экономики США — с 0,5% до 0,4% ВВП.

До банкротства SVB участники рынка были уверены, что регулятор повысит ставку на 50 б. п. и продолжит ужесточение политики до уверенного снижения инфляции, теперь же мнения разделились: часть экспертов указывает на необходимость продолжения борьбы с инфляцией, тогда как участники рынка с небольшим перевесом закладывают лишь одно повышение ставки в мае. При этом в ОЭСР в последнем макропрогнозе отмечают, что темпы кредитования уже замедлились, а динамика денежной массы (М2) в США показала в 2022 году первое снижение год к году за последние 60 лет. Укрепление доллара, наблюдавшееся при высоких темпах повышения ставки, при этом было частично отыграно, что снижает давление на курсы развивающихся стран.

«Несмотря на повышение прогноза по базовой инфляции, ФРС оставила неизменным свой прогноз по ставке, что указывает на смягчение тона, при этом регулятор может приступить к снижению ставки еще до конца года, если ситуация в экономике будет хуже прогноза»,— полагают в Capital Economics. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что в этом году возможно еще одно повышение ставок на 0,25 п. п., а затем — длительная пауза до конца года.

Татьяна Едовина