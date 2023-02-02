Deutsche Bank удвоил годовую прибыль

Сегодня, 2 февраля, один из крупнейших европейских банков, немецкий Deutsche Bank, сообщил (.pdf), что по итогам 2022 года он получил чистую прибыль €5 млрд, что более чем вдвое больше, чем годом ранее (€1,94 млрд), и выше прогнозов аналитиков, ожидавших €4,3 млрд. Прибыль за четвертый квартал 2022 года составила €1,8 млрд, что более чем в десять раз больше, чем за тот же период 2021 года (€145 млн), и также превышает прогнозы аналитиков, ожидавших $910 млн.

Эксперты отмечают, что банк показал столь высокие результаты на фоне благоприятной рыночной ситуации, выразившейся в высоких учетных ставках, а также благодаря глубокой реструктуризации, на которую банк был вынужден пойти несколько лет назад из-за внутреннего кризиса. Четвертый квартал 2022 года стал десятым подряд прибыльным кварталом банка, что заставило многих наблюдателей говорить о том, что Deutsche Bank успешно завершил выход из кризиса.

Банк также сообщил о существенном сокращении своих операций в России — общий объем кредитов снизился на 42%, до €806 млн, кредиты за вычетом резервов сократились на 36%, до €379 млн. Deutsche Bank добавил, что намерен «и дальше сокращать кредитные операции в России».

Евгений Хвостик