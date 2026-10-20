В Архангельской области медведь впервые с 1978 года насмерть растерзал человека

Единая актуальная оценка численности бурых медведей в Архангельской области за последний период в открытых официальных источниках не опубликована. Однако регион традиционно удерживает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по числу этих хищников — исторические оценки поголовья оценивались в пределах более 18 тысяч особей.