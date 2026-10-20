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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Архангельской области медведь впервые с 1978 года насмерть растерзал человека

Власти региона привлекли охотников после гибели 49-летнего мужчины
После происшествия власти организовали поиски медведя

После происшествия власти организовали поиски медведя

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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В Пинежском округе Архангельской области обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками нападения медведя. По предварительным данным, 18 октября местный житель отправился в лес с ружьем собирать ягоды. Следственное управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит проверку, сообщило региональное ведомство.
После происшествия власти организовали поиски медведя. По данным правительства Архангельской области, охотникам-добровольцам выдали разрешения на отстрел хищника. Жителей призвали не пытаться самостоятельно выслеживать или прогонять животное.
В районе поселка Пинега нападений медведей на людей не фиксировали с 1978 года, сообщили региональные власти. В октябре региональное управление МЧС предупреждало, что с начала сезона в области зафиксировали более 100 случаев выхода медведей к населенным пунктам. Некоторые животные проникали в жилые дома в Приморском округе.
Единая актуальная оценка численности бурых медведей в Архангельской области за последний период в открытых официальных источниках не опубликована. Однако регион традиционно удерживает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по числу этих хищников — исторические оценки поголовья оценивались в пределах более 18 тысяч особей.
Ситуация с выходами медведей к людям в последние месяцы обострилась в ряде российских регионов. Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».

День медведя

Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве
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Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах
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Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.
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Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.
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Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг
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Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона
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Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет
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Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч
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Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.
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Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей
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В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов
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Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги
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Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей
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Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский
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Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор