В Архангельской области медведь впервые с 1978 года насмерть растерзал человека
Власти региона привлекли охотников после гибели 49-летнего мужчины
В Пинежском округе Архангельской области обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками нападения медведя. По предварительным данным, 18 октября местный житель отправился в лес с ружьем собирать ягоды. Следственное управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит проверку, сообщило региональное ведомство.
После происшествия власти организовали поиски медведя. По данным правительства Архангельской области, охотникам-добровольцам выдали разрешения на отстрел хищника. Жителей призвали не пытаться самостоятельно выслеживать или прогонять животное.
В районе поселка Пинега нападений медведей на людей не фиксировали с 1978 года, сообщили региональные власти. В октябре региональное управление МЧС предупреждало, что с начала сезона в области зафиксировали более 100 случаев выхода медведей к населенным пунктам. Некоторые животные проникали в жилые дома в Приморском округе.
Единая актуальная оценка численности бурых медведей в Архангельской области за последний период в открытых официальных источниках не опубликована. Однако регион традиционно удерживает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе по числу этих хищников — исторические оценки поголовья оценивались в пределах более 18 тысяч особей.
Ситуация с выходами медведей к людям в последние месяцы обострилась в ряде российских регионов. Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».