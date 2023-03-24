Песков: Кремль отказался участвовать в «Часе Земли» из-за статуса иноагента у WWF

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении Кремля не принимать участия в экологической акции «Час Земли», которая пройдет 25 марта. По его словам, это связано с тем, что Минюст признал ее организатора — Всемирный фонд дикой природы (WWF) — иностранным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Час Земли» — это международная акция, в рамках которой госучреждения, частные компании и обычные граждане могут выключить свет на час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они (Всемирный фонд дикой природы.— "Ъ") стали иноагентами»,— сказал пресс-секретарь российского президента в ходе пресс-колла.

10 марта Всемирный фонд природы был признан в России иностранным агентом. Представители природоохранных и экологических организаций направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста. 22 марта WWF объявил о решении провести акцию «Час Земли» в России в онлайн-формате, поэтому мероприятий в рамках акции проводиться не будет.

Подробнее о решении Минюста — в публикации «Ъ» «Панде аукнулись тигры».

Милена Костерева