WWF России проведет «Час Земли» в онлайн-формате

Всемирный фонд природы (WWF, внесен в реестр иностранных агентов) проведет в России акцию «Час Земли» в онлайн-формате, мероприятий в рамках акции проводиться не будет. В организации связали это решение с требованиями российского законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В соответствии с требованиями закона в этом году мы не будем организовывать мероприятия, но "Час Земли" и символическое выключение света стали общей доброй традицией, экологическим "Новым годом", который отменять нельзя»,— сообщается в Telegram-канале российского подразделения организации.

Поучаствовать в акции можно с помощью сайта WWF. В рамках «Часа Земли» можно подписаться на пожертвования фонду, получить подборку фотографий или же поддержать природоохранный проект «Выдай паспорт снежному барсу», направленный на изучение и сохранение этого редкого вида. Также каждый пользователь сможет пройти образовательно-развлекательный квиз «Узнай родную красоту» и угадать, какая из фотографий природы сделана в России, добавляют во Всемирном фонде природы.

«Час Земли» — это организованная WWF международная акция, в рамках которой госучреждения, частные компании и обычные граждане могут выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

В реестр иностранных агентов Всемирный фонд природы (прежнее название — Всемирный фонд дикой природы) был включен 10 марта. Представители WWF заявили «Ъ», что будут добиваться пересмотра решения в судебном порядке. Также 62 природоохранные и экологические организации направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста.

Подробнее о включении WWF в список иноагентов читайте в материале «Ъ» «Панде аукнулись тигры».

Александр Кислов