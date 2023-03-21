Экологи попросили Путина отменить статус иностранного агента WWF

Природоохранные и экологические организации и общественные объединения России направили письмо президенту страны Владимиру Путину с просьбой отменить решение о внесении Всемирного фонда природы (WWF) в реестр иностранных агентов. Письмо подписали представители 62 организаций. Его текст опубликован на сайте объединения природоохранных организаций «Заповедный альянс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Авторы письма называют решение Минюста о признании WWF иностранным агентом «крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным». Представители организаций считают, что внесение WWF в реестр иностранных агентов негативно отразится на сохранении уникальной природы России.

«Решение о внесении организации в реестр иностранных агентов (как и тенденция массового внесения в реестр других независимых российских экологических организаций) противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность в области защиты растительного и животного мира и благотворительная деятельность не относятся к политической»,— говорится в письме.

Представители природоохранных организаций отмечают, что при сотрудничестве с российскими властями WWF добивался решений по сохранению природы, а решение Минюста подрывает эту работу. Авторы обращают внимание, что среди сотрудников и членов совета фонда — кавалеры Ордена Почета, заслуженные экологи России, кандидаты наук, а также нобелевский лауреат премии мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов.

В реестр иностранных агентов Минюста Всемирный фонд природы был включен 10 марта. Представители WWF заявили «Ъ», что будут добиваться пересмотра решения в судебном порядке. Среди оснований для признания фонда иностранным агентом Минюст указал, в частности, «распространение негативной информации о государственных решениях» и «поддержку от иностранных источников».

Подробнее — в материале «Ъ» «Панде аукнулись тигры».

Милена Костерева