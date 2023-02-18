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Коммерсантъ FM
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Минфин США начал проверку RBI из-за работы в России

Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с ее российским бизнесом. Об этом сообщил Reuters сам банк. По его словам, США усилят контроль над банком, играющим важную, критическую роль в российской экономике.

Нацбанк Украины требовал от Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка. В ответ на это группа сообщила, что в России работает ее «дочка», поэтому она должна подчиняться российским законам. В группе заявили, что уход с российского рынка осложнен действиями властей России.

По данным изданий Der Standard и Kleine Zeitung, власти Украины требовали ввести санкции против двух топ-менеджеров австрийского банка, указывая, что российская «дочка» группы предоставляет выгодные условия кредитования российским военнослужащим.

Вчера, 17 февраля, стало известно, что Raiffeisen Bank International ограничил корреспондентскую сеть в России до пяти банков. Остальные были вынуждены граничить переводы в долларах и евро. Группа сокращает корреспондентскую сеть в России с весны 2022 года.

Анастасия Ларина

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