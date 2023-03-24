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Коммерсантъ FM
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В Мытищах проходит церемония прощания с экс-главой ЦИКа Владимиром Чуровым

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах проходит церемония прощания с бывшим главой Центризбиркома России Владимиром Чуровым.

На гражданскую панихиду пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе члены ЦИКа Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов, Борис Эбзеев, зампред ЦИКа Николай Булаев, член Совета по правам человека РФ Александр Брод и зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «РИА Новости». Как сообщает агентство, на церемонии установлен почетный караул.

Владимир Чуров умер 22 марта в московской больнице. Ему было 70 лет. По информации «Ведомостей», ранее экс-глава ЦИКа перенес операцию после обширного инфаркта.

Чем известен Владимир Чуров

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Владимир Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. В январе 2012 года КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления о недоверии господину Чурову. После него главой ЦИКа стала Элла Памфилова.

После ухода из Центризбиркома Владимир Чуров занял должность посла по особым поручениям российского МИДа, руководил научным советом Российского военно-исторического общества. В октябре 2019 года указом президента Владимира Путина ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

О жизненном пути Владимира Чурова — в материале «Магия последующего разоблачения».

Эрдни Кагалтынов

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