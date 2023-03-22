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Коммерсантъ FM
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Умер бывший глава ЦИКа Владимир Чуров

Бывший зампредседателя Центризбиркома, депутат Госдумы Леонид Ивлев сообщил «Ведомостям», что сегодня, 22 марта, в Москве умер бывший глава ЦИКа Владимир Чуров. «Ъ» также подтвердили эту информацию. Владимиру Чурову было 70 лет.

Владимир Чуров в 2016 году

Владимир Чуров в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Чуров в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ТАСС, господин Чуров умер в больнице. «Ведомости» уточняют, что чуть более недели назад экс-глава ЦИКа перенес операцию после обширного инфаркта.

Владимир Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. В декабре 2011-го, накануне выборов в Госдуму, пожаловался в прокуратуру на ассоциацию наблюдателей «Голос» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), обвинив ее в незаконной агитации против «Единой России». В январе 2012 года КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления о недоверии господину Чурову. После него главой ЦИКа стала Элла Памфилова.

После ухода из Центризбиркома Владимир Чуров занял должность посла по особым поручениям российского МИДа, руководил научным советом Российского военно-исторического общества. В октябре 2019 года указом президента Владимира Путина ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Яркие высказывания Владимира Чурова

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