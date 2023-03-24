Еврокомиссия: 11 пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу против обхода действующих ограничений

В 11 пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) намерен уделить внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сроки введения нового пакета санкций она не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер», — рассказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале ЕС ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. Глава Еврокомиссии говорила, что десятый пакет санкций подразумевает торговые ограничения на сумму €11 млрд.

О том, как в ЕС ищут средства россиян попавших под санкции, читайте в материале «Ъ FM» «Евросоюз ищет денежные знаки».

Лаура Кеффер