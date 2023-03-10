Евросоюз ищет денежные знаки

Евросоюз никак не может найти средства россиян, попавших под санкции. По состоянию на март Брюссель заблокировал почти €21 млрд, сообщает Bloomberg. Для сравнения: в октябре ЕС отчитался о сумме примерно в €17,5 млрд. В то же время до начала военных действий на Украине общий объем инвестиций России в Евросоюз оценивался в €136 млрд. Поэтому европейские власти пытаются усовершенствовать поиск оставшихся €115 млрд. Западные страны неоднократно признавали, что не могут обнаружить все средства, которые планировалось заморозить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Каким образом оценивается этот объем? И что Брюссель может сделать в этом направлении? Глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин признает, что Евросоюзу сложно идентифицировать владельцев активов в том числе потому, что те или иные санкции могут трактоваться по-разному: «Первым уровнем этой идентификации является банк или депозитарий, инвестиционная компания, которые хранят эти деньги на своих счетах.

Как они идентифицируют, кому реально принадлежат средства? Может не быть никаких документов, подтверждающих, что это деньги конкретного человека. Они могут быть записаны на номинала, и у банка может не оказаться бумаг о том, что их реальным бенефициаром является третье лицо. В то же время они помечают, что, по их мнению, реальный бенефициар — другой человек.

Что касается цифры в €115 млрд, возможно, математика была следующая. О тех, кого заносили в санкционные списки, потом использовали, условно говоря, статьи Forbes, где были перечислены активы, которыми они владеют, и складывали эти суммы. Это не значит, что средства, номинированные в иностранной валюте, до сих пор находятся в тех же юрисдикциях. Может быть, не все, но какая-то часть из них была переупакована, продана.

Если говорить о методах поиска оставшихся денег, думаю, они будут обращаться к банкам и инвесткомпаниям, которые с ними работали.

Простой пример: человек под санкциями, у него есть другой паспорт. Взяли и в новом документе того или иного государства написали имя по-другому. Банкир в швейцарском банке вольно или невольно взял и открыл счет этому лицу, и деньги снова начали работать.

Происходят и противоположные вещи. Мы знаем много историй, когда у бенефициаров достаточно больших капиталов, не находящихся под санкциями, до сих пор заморожены средства. А банк просто говорит, мол, это ваши активы, но наш комплаенс уже полгода с этим разбирается и непонятно, сколько еще будет разбираться. Пока мы не можем исполнить ваш платеж. В то же время зачастую американские банки, которые работают в Европе и на Ближнем Востоке, не боятся работать с теми или иными токсичными средствами».

При этом американский Минфин сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками заблокировал более $58 млрд активов россиян за последний год. В Кремле заявили, что считают эти шаги Запада нелегитимными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, сообщил, что Москва будет бороться с такими действиями:

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права. И, собственно, посягательством на собственность, на государственную и частную, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно — мы будем с этим бороться».

В феврале Bloomberg сообщал, что юридическая служба Евросоюза не может установить местонахождение и большинства замороженных резервов Центробанка. ЕС якобы известно только о 14% из $300 млрд. Однако конкретное местоположение активов и их размер можно будет определить, только если Запад решить изъять эти средства, отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов:

«Когда принималось решение, нигде не говорилось о том, сколько средств должно быть заморожено.

Все принадлежащие Центробанку резервы замораживаются. Нет необходимости все это дело аккумулировать где-то и получать единую информацию. Если что-то случится, и эти резервы захотят взыскать, тогда начнутся их поиски. Например, была ситуация с той же самой Noga, когда они обращали взыскание на денежные средства имущества Центрального банка.

Тогда просто выносился запрет, то есть наложение ареста. В общем-то, было без разницы, где они. Любая кредитная организация, у которой эти деньги находились, должен был их заморозить. А ЦБ, зная, где это, шел и оспаривал неправильность наложения ареста. Поскольку здесь пока ничего не оспаривается, вопрос о размере этих средств не имеет никакого значения. То есть они просто не должны выполнять поручения Центрального банка по переводу или какому-то использованию денег. Но информировать о том, сколько и где заморожено, обязанности нет».

Всего под европейские ограничения, по информации Bloomberg, попали 1,5 тыс. представителей российских властей и предпринимателей. В то же время агентство признает, что в судах ЕС находятся десятки апелляций от россиян с требованием разморозить активы.

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Александр Рассохин