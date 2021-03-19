Россию вернули на дорожку

Российские легкоатлеты, которые год не могли выступать в международных состязаниях после очередного обострения допингового кризиса и очередных санкций со стороны головной легкоатлетической структуры World Athletics, снова получили возможность соревноваться в нейтральном статусе. Правда, заявка сборной страны на Олимпиаде в Токио будет ограничена десятью спортсменами.

Совет Международной федерации легкой атлетики принял на своем заседании решение, которое является чрезвычайно приятной новостью для всех, кто отвечает за отечественный спорт. Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что российским легкоатлетам снова разрешено выступать на международных состязаниях в нейтральном статусе. Права соревноваться на них даже без использования флага и символики России они были лишены в течение года. А к их полному отстранению привел очередной виток допингового кризиса. Легкая атлетика переживала его особенно остро.

В статусе структуры, лишенной признания из-за нарушений допингового и коррупционного характера, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится с 2015 года.

В связи с этим представляющие ее легкоатлеты ранее были вынуждены выступать на крупных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили.

В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт World Athletics, обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал полное исключение ВФЛА, а значит, и полный запрет российским легкоатлетам участвовать в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления. Одним из его пунктов было требование выплаты федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов».

В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась. Благодаря Министерству спорта штраф в конце концов был выплачен, а World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша. Однако при этом признание — хотя бы частичное — ВФЛА вернуть не удавалось, российские легкоатлеты пропускали турниры и, например, не поехали в начале марта на чемпионат Европы в закрытых помещениях в Польше. Не помогали ни обещания исправить ошибки, ни постоянные смены первых лиц в ВФЛА. В прошлом году вместо Дмитрия Шляхтина президентский пост занял Евгений Юрченко. Затем на фоне скандала с задержкой выплаты штрафа он ушел в отставку. А избранный президентом в декабре Петр Иванов вскоре получил назначение заместителем главы Федеральной антимонопольной службой, которое, как выяснилось, «несовместимо» с санкциями в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его обязанности теперь исполняет первый вице-президент Ирина Привалова.

Решению совета World Athletics предшествовало его сообщение об одобрении плана восстановления проблемной федерации, разработанного ВФЛА и изученного независимыми экспертами. Группа Руне Андерсена посчитала его «пригодным для того, чтобы имплементировать в культуру российской легкой атлетики глубокие изменения». При этом до окончательного восстановления, как подчеркнул президент World Athletics Себастьян Коу, ВФЛА предстоит пройти «долгий путь».

Но восстановление частичное по крайней мере снимает с повестки дня угрозу пропуска российской легкоатлетической команды Олимпиады в Токио, открывающейся в июле.

Правда, World Athletics уточнил, что отправиться в Японию она сможет лишь в сильно сокращенном составе. Количество российских легкоатлетов на Олимпиаде, как и на ближайшем чемпионате мира, ограничено десятью спортсменами. Но в любом случае даже такая небольшая команда способна довольно существенно улучшить шансы сборной России (нейтральный статус в Токио придется иметь в соответствии с санкциями WADA всем ее представителям) занять высокое место в медальном зачете. На чемпионате мира 2019 года в Катаре российские легкоатлеты (их на первенстве было 29) завоевали шесть медалей, а золотые достались практически непобедимой в течение нескольких лет прыгунье в высоту Марии Ласицкене и прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой.

Алексей Доспехов