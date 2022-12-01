Российской легкой атлетике возвращают признание

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), первая и главная жертва отечественного допингового кризиса, уже в начале следующего года может вновь обрести потерянное еще в 2015 году членство в головной в ее виде структуре. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) наконец оказалась удовлетворена достигнутым ВФЛА прогрессом в деле выполнения поставленных перед ней условий возвращения статуса. Это, однако, не означает, будто бы вместе с ним на топовые соревнования вернутся российские легкоатлеты. World Athletics не собирается отменять запрет на их выступление в международных турнирах, наложенный после начала военной спецоперации России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Привалова, исполняющая обязанности президента ВФЛА, смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Привалова, исполняющая обязанности президента ВФЛА, смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что Международная федерация легкой атлетики в марте будущего года получит рекомендацию вернуть Всероссийской федерации легкой атлетики членство в головной структуре, сообщил глава созданной ею для мониторинга деятельности ВФЛА рабочей группы Руне Андерсен. Объясняя, почему группа, уже более 15 раз отказывавшаяся давать такую рекомендацию, на сей раз изменила точку зрения, господин Андерсен указал на то, что при исполняющей с прошлого года обязанности президента отечественной федерации Ирине Приваловой та смогла «внедрить новую культуру надлежащего управления и нулевой терпимости к допингу», а также стала «прозрачной». «Прозрачность» выражается как в широком освещении деятельности ВФЛА, в том числе в социальных сетях, так и в изменении ее риторики. Группа Руне Андерсена отметила, что сейчас вместо традиционных версий о «международном заговоре», жертвами которого якобы становятся пойманные на допинге российские легкоатлеты, федерация «свободно признает или отвергает мошенничество с их стороны».

Президент World Athletics Себастьян Коу, по сути, подтвердил, что считает вопрос уже решенным в положительную для российской стороны сторону. Комментируя слова господина Андерсена, он сказал, что признает «прогресс» ВФЛА, которой осталось сделать «один маленький шаг» для возвращения. После него она, правда, судя по всему, должна будет еще внимательнее контролировать работу в антидопинговой сфере.

Руне Андерсен предупредил, что в случае «рецидива» федерацию могут лишить членства в World Athletics уже не временно, а на постоянной основе.

Реакция Ирины Приваловой на эти новости была предсказуемой. Она сообщила, что «федерацией проделана огромная работа по восстановлению», что она «выполнила все условия "дорожной карты"» согласованной с World Athletics, а также «успешно прошла объемный международный аудит».

Речь идет о довольно примечательном событии. Легкая атлетика в прошлом десятилетии оказалась наиболее проблемным российским видом спорта, первой и основной жертвой допингового кризиса, в течение долгого времени наносившего ей существенный урон. С 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера ВФЛА находится в статусе федерации, лишенной признания. Российские легкоатлеты все это время были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и сильно усеченном составе, а Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. Более того, существовал серьезный риск пропуска и следующих Олимпийских игр — прошлогодних в Токио, связанный с обострением кризиса из-за фальсификаций в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко и задержек с выплатой назначенного World Athletics штрафа. В Японию не соревновавшаяся в течение нескольких месяцев сборная России все же полетела, но ее представляли всего десять спортсменов, завоевавших две медали. Серебро выиграла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, золото — знаменитая прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Впрочем, практической пользы от восстановления ВФЛА на самом деле будет не так уж много. Дело в том, что в марте этого года, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, World Athletics, как и подавляющее большинство других международных спортивных федераций, отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в топовых соревнованиях, отказавшись допускать их даже под нейтральным флагом. Из-за этого сборная России, в частности, пропустила ключевое соревнование сезона — летний чемпионат мира в американском Юджине. А Себастьян Коу, описывая ситуацию, предупредил, что заставить его организацию смягчить позицию может только завершение спецоперации.

Алексей Доспехов