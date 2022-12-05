Все купят хорошо

Кишинев и Тирасполь по крайней мере временно разрешили энергокризис на двух берегах Днестра. Молдавская сторона решила снабжать приднестровскую поставленным ей «Газпромом» газом, а Тирасполь взамен снабдит правобережную Молдавию электроэнергией, которую вырабатывает расположенная в левобережье Молдавская ГРЭС.

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Фото: Wikimedia ГРЭС в Приднестровье

Фото: Wikimedia

Кишинев, в ноябре закупавший дорогую электроэнергию на европейском рынке (власти называли продавцом соседнюю Румынию), что немедленно сказалось на тарифах для населения, нашел способ покупать ее по более низкой цене. Далеко ходить не пришлось. Продавец нашелся рядом — в Приднестровье, которое ранее перестало поставлять электричество на правый берег из-за дефицита газа.

Напомним, в октябре, после того как «Газпром» сократил поставки газа в Молдавию до 5,7 млн кубометров в сутки, объяснив это нежеланием «Нафтогаза Украины» предоставлять услуги по транспортировке топлива через пункт «Сохрановка», Приднестровье перешло в режим жесткой экономии. Власти непризнанной республики, на чьей территории расположена и функционирует мощная Молдавская ГРЭС (МГРЭС, работает в основном на газе), сначала заявили о сокращении поставок электроэнергии правому берегу, а затем прекратили их.

Курирующий энергетику и инфраструктуру вице-премьер Молдавии Андрей Спыну тогда сообщил, что Кишинев будет покупать электричество в Румынии. Правда, там оно стоит значительно дороже. Если МГРЭС продавала электроэнергию Молдавии по цене около $62 за 1 МВт•ч, то у Румынии ее решили покупать по цене от €90 за 1 МВт•ч. После того как в ноябре Молдавия купила румынскую электроэнергию, был увеличен и тариф для населения: жители страны делились в соцсетях резко выросшими счетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну

Фото: Cancelaria de stat Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну

Фото: Cancelaria de stat

В понедельник господин Спыну сообщил, что Кишинев подписал новый контракт с МГРЭС, отметив, что сделано это для того, чтобы «в стране были электричество, газ, тепло по минимально возможным тарифам». Он добавил, что это также позволит на 25% снизить тарифы для населения. Цена, по которой молдавская сторона будет покупать электроэнергию, составит $73 за 1 МВт•ч. Это выше, чем электроэнергия раньше приобреталась на МГРЭС, но ниже, чем ее только что покупали в Евросоюзе.

Чтобы МГРЭС могла снабжать правый берег электричеством, Кишинев будет отдавать Приднестровью российский газ в объеме $5,7 млн кубометров в сутки. По словам Андрея Спыну, это действительно выгодная сделка.

«Все расчеты показывают, что это лучшее решение с экономической точки зрения»,— отметил молдавский вице-премьер. Благодаря сделке, добавил он, зимой у республики будет дешевое электричество, а также будут снижены риски блэкаутов, которые там уже не раз случались из-за российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

О сделке положительно высказались и приднестровские власти. Зампред правительства Приднестровья Сергей Оболоник отметил, что МГРЭС будет работать, а значит, обеспечивать поступления в республиканский бюджет и заодно на 50–70% снабжать Молдавию электроэнергией. Он также отметил, что безопасность энергетической системы Приднестровья будет обеспечена и «блэкаутов не будет», сообщило со ссылкой на чиновника агентство «Новости Приднестровья».

Кроме того, благодаря поставкам газа и генерации электроэнергии будет возобновлена работа крупных предприятий, таких как Молдавский металлургический завод и цементный комбинат в городе Рыбница.

Помимо экономических резонов, о которых говорят Андрей Спыну и Сергей Оболоник, у сделки есть и политическое измерение. В последние годы Кишинев и Тирасполь нечасто о чем-то договаривались. А после начала боевых действий на Украине отношения еще более охладились. Теперь же Андрей Спыну отмечает, что важно выстраивать отношения с Приднестровьем, а «сжигать мосты» — безответственно.

Молдавский эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат сделку называет «единственным вменяемым решением». «Мы имеем возможность выбрать, как обеспечивать правый берег газом и электричеством: можем купить на европейском рынке, но это очень дорого»,— отметил собеседник “Ъ”. В то же время, отметил он, бюджет Приднестровья финансируется за счет того, что Тирасполь продает молдавской стороне электроэнергию. «Так формируется половина бюджета. Соответственно, с ноября, когда прекратились поставки электроэнергии сюда, у них возник дефицит бюджета. И максимум через два месяца там мог произойти коллапс»,— отметил он.

Владимир Соловьев