В Госдуме ожидают, что закон о цифровом рубле начнет действовать уже в мае

Закон о выпуске и обращении цифрового рубля будет принят в апреле текущего года, в мае документ вступит в силу. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Российского форума финансового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Он (закон о цифровом рубле.— "Ъ") сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным»,— сказал господин Аксаков (цитата по «РИА Новости»).

По словам Анатолия Аксакова, после того как цифровой рубль начнет действовать, российские цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.

Закон о цифровом рубле был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении 16 марта. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования новой формы национальной валюты. Пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей в Банке России обещают начать в апреле. Ожидается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через семь лет — к 2030 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Милена Костерева