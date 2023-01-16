У ЦБ будет рублем больше

Совет Госдумы поставил в повестку к первому чтению законопроект о цифровом рубле, внесенный депутатами в канун Нового года. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования новой формы национальной валюты. В ЦБ рассчитывают на принятие законопроекта в весеннюю сессию, а пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей обещают начать в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Совет Госдумы 16 января рассмотрел и поставил в повестку к первому чтению закон о цифровом рубле. Целью законопроекта, в пояснительной записке названы «развитие платежной инфраструктуры», «повышение доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек» путем «законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей». Документ вносит поправки в законы «О Банке России», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе» и ряд других.

По сути, законопроект является рамочным, а детальную нормативную базу разработает ЦБ. В частности, согласно документу, регулятор получит право создавать или участвовать в капиталах организаций, необходимых для создания платформы цифрового рубля и обеспечения ее функционирования. Банк России также установит тарифы на услуги оператора платформы и размеры вознаграждения, выплачиваемого ее участникам. ЦБ будет определять предельную плату, взимаемую участниками платформы с ее пользователей и максимальные значения суммы операций с цифровыми рублями и остатков на цифровых кошельках.

Регулятор разработает порядок, перечень операций и сроки обеспечения кредитными организациями клиентов возможности совершения операций с цифровыми рублями. На него возложена обязанность о организации и обеспечению бесперебойности работы платформы, ответственность за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними.

Алексей Заботкин, зампред Банка России, в интервью РБК 27 декабря 2022 года: «При разработке платформ цифрового рубля изначально закладывалась возможность его сопряжения с другими цифровыми валютами центральных банков».

Как пояснил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «в результате Банк России становится оператором платформы цифрового рубля и получает полномочия для обеспечения ее функционирования и защиты интересов пользователей платформы». По его словам, срок вступления основных положений в силу (1 апреля) соответствует планам ЦБ по проведению пилотного проекта.

«Также предусмотрено, что совет директоров Банка России определяет в текущем году правила и участников пилотирования операций с цифровыми рублями»,— отметил Роман Прохоров. Сейчас в пилотном проекте 15 банков участвуют, они уже тестировали переводы между кошельками граждан (c2c; см. “Ъ” от 23 декабря 2022 года). В ближайшее время пилотные банки планируют начать тестирование c2b-переводов, а на апрель ЦБ запланировал начало реальных переводов цифровых рублей между ограниченным кругом физлиц (см. “Ъ” от 9 января).

Вместе с тем руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отмечает, что потребуется внесение в законодательство новых положений относительно порядка создания и администрирования необходимой инфраструктуры. «В этой связи потребуется либо введение в текущий закон отдельной главы, регулирующей порядок эмиссии цифрового рубля, или принятие подзаконного акта и одновременно отсылочной нормы в закон»,— говорит он.

В законопроекте отдельно записано, что цифровой рубль не является цифровой валютой.

«Цифровой рубль представляет собой самостоятельную форму национальной валюты РФ наряду с наличными и безналичными денежными средствами, а согласно закону "О цифровых финансовых активах…", цифровая валюта определяется как совокупность электронных данных, которые, несмотря на их использование в качестве средства платежа, не являются денежной единицей РФ»,— поясняет соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов.

Как отмечает Кирилл Никитин, базовый принцип, лежащий в основе цифрового рубля,— эмиссионный, а не суррогатный. Напротив, понятие цифровой валюты, по его словам, основано на децентрализации и отсутствии единого центра эмиссии или контроля. В то же время, по словам старшего аналитика мультисемейного офиса ITS WM Георгия Окромчедлишвили, возможность хранения цифрового рубля в смарт-кошельках «позволяет не зависеть от банковских рисков, так как, через какой бы частный банк ни открыли такой счет, рубли на нем не будут контролироваться банком — только ЦБ».

В ЦБ рассчитывают на принятие законопроекта в весеннюю сессию. Параллельно, сообщили там, идет работа над формированием необходимой нормативной базы: пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей планируется начать в апреле.

Максим Буйлов