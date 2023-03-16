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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила в первом чтении поправки о цифровом рубле

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в законодательство, связанные с выпуском и обращением цифрового рубля, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Два тематических законопроекта внесли в ГД 29 декабря.

Первый законопроект посвящен поправкам в действующее федеральное законодательство. Он, в частности, закрепляет за Центральным банком (ЦБ) РФ статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по обеспечению ее работы. Законопроект также устанавливает ответственность ЦБ за сохранность этой формы валюты и точность учета информации об операциях с ней.

Второй документ предусматривает поправки в Гражданский кодекс, согласно которым цифровые рубли будут отнесены к безналичным денежным средствам, а также иные технические нововведения в ГК (о заключении и расторжении договора цифрового счета, операциях по нему и пр.).

Пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей в ЦБ обещают начать в апреле. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через семь лет — к 2030 году. Вместе с тем аналитики компании «Яков и партнеры» подсчитали, что введение новой формы национальной валюты обрушит доходы российских банков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль смотрит на перспективу».

Григорий Лейба

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