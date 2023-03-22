Лавров назвал поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном шагом к серьезной эскалации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставка Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном станет шагом, который выведет эскалацию конфликта на новый серьезный уровень. Вслед за президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу господин Лавров сообщил, что Россия учтет эти поставки при планировании дальнейших действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров заверил, что видел «заявления некоторых западных представителей о том, что, мол, ничего страшного, ничто не запрещено из разряда боеприпасов с обедненным ураном, мы не нарушаем никаких конвенций». «Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Комментируя возможную реакцию российской стороны на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, глава МИД РФ заявил: «Конечно, мы будем учитывать это в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, есть своя военная доктрина. И, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень».

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против поставок таких снарядов. По словам Владимира Путина, Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила Россию в распространении дезинформации.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».