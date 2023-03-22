США предложили Словакии 12 вертолетов Viper взамен отданных Украине МиГ-29

США предложили направить Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Их поставят взамен передаваемых Украине истребителей МиГ-29, рассказал глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.

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«12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников, плюс 500 ракет AGM-114 Hellfire II — таково предложение правительства США»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что стоимость вертолетов — чуть более $1 млрд. Из этой суммы Словакия выплатит около $340 млн в течение трех-четырех лет в рамках планового оборонного бюджета. Оставшаяся часть — около $660 млн — будет предоставлена через американские фонды.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей. 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 выражала и Польша.

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Лаура Кеффер