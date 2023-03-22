Рябков: США фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине

Призыв представителей Конгресса поставить Украине кассетные боеприпасы подтверждает, что США вовлечены в конфликт на Украине, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Киев получает «все более смертоносное» оружие. Замминистра сказал, что Россия «настоятельно призывает США не продолжать идти по пути эскалации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы видим, что практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Рассматриваются все более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлеченной в этот конфликт стороны»,— убежден господин Рябков (цитата по ТАСС).

В феврале член Палаты представителей Джейсон Кроу заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы против российской армии. В начале марте Reuters подтвердило, что украинское правительство запросило у США кассетную бомбу MK-20. Неизвестно, согласилась ли администрация США на эту просьбу. В Бундестаге критиковали стремление Киева применить в конфликте кассетные и фосфорные боеприпасы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер