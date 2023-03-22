Суд отметил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, оштрафовавшего директора Музея истории города Игоря Пушкарева на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). В пресс-службе суда «Ъ-Урал» пояснили, что дело прекращено в связи с «незначительностью правонарушения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Игоря Пушкарева оштрафовали в конце января за антивоенный пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Сам директор музея все отрицал, заявляя не вел аккаунт в соцсети с февраля прошлого года.

Бывший журналист Znak.com, историк Игорь Пушкарев был утвержден на пост директора Музея истории Екатеринбурга 14 декабря 2022 года. Кандидатура господина Пушкарева не понравилась основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, который обращался к мэру Алексею Орлову с требованием уволить директора музея за его деятельность в интересах иностранных разведок. Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал господина Пригожина за попытки «совать нос в региональное управление и кадровую политику»

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