«Вагнер» отступился от Урала

Конец прошедшей недели запомнился коротким, но ярким конфликтом между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Глава региона ответил на выпады бизнесмена в адрес муниципальных властей, назвав «беспределом» его попытки «совать нос в региональное управление и кадровую политику». Евгений Пригожин на это ответил резко, вспомнив расстрелы «региональных бюрократов» в период ВОВ. Но через несколько дней бизнесмен сам завершил конфликт, сообщив, что у него нет на это времени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конфликт Евгения Куйвашева и Евгения Пригожина начался в годовщину специальной военной операции (СВО) на Украине — 24 февраля. Губернатор Свердловской области, который не часто комментирует выпады публичных личностей в отношении региона, неожиданно для всех резко ответил основателю ЧВК «Вагнер», который ранее неоднократно критиковал политические решения региональных и муниципальных властей.

Поводом для реакции главы региона стало заявление Евгения Пригожина, что Свердловская область — один из регионов, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО», а также что в Екатеринбурге «форменный беспредел на местах». Поводом для такого заявления стал отказ некоторых муниципалитетов хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» с военными почестями, а также решение оставить в должности директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого в январе осудили по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за пост в соцсетях.

«К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят»,— заявил через пресс-службу Евгений Пригожин. В число таких регионов бизнесмен добавил и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Евгений Куйвашев назвал «беспределом» попытки Евгения Пригожина «совать нос в региональное управление и кадровую политику». По мнению губернатора, бизнесмен пытался обидеть регион, при этом ему «все сложнее придумывать, к чему придраться».

«Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся»,— заявил глава региона порталу 66.ru.

Реакция основателя ЧВК «Вагнер» последовала в тот же день, и была крайне резкой. Обращаясь к губернатору Свердловской области на «ты», Евгений Пригожин вспомнил, как во времена Великой Отечественной войны советское руководство расстреливало «региональных бюрократов», коими он считает Евгения Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Бизнесмен предполагает, что «скоро» могут вернуться подобные меры наказания, а «народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы» уральского губернатора. По словам основателя ЧВК «Вагнер», вокруг Евгения Куйвашева «сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы», а мобилизованные из Свердловской области «плюются», услышав имя главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин подчеркнул, что больше не занимается бизнесом по поставке школьного питания. «Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. И полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране — ЧВК “Вагнер”. А ты, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который тебя содержит»,— цитирует основателя ЧВК пресс-служба компании «Конкорд».

Он напомнил, что Евгений Куйвашев обучался в Йельском университете, где его, по мнению бизнесмена, учили «ненавидеть русский народ». В заключение он призвал губернатора отправиться на фронт, чтобы доказать, что он «не полное ничтожество».

Ответа Евгения Куйвашева не последовало. Спустя два дня через пресс-службу своей компании «Конкорд» бизнесмен заявил, что не будет продолжать конфронтацию, сообщив, что у него «нет времени с обиженными разбираться».

Политолог Константин Калачев считает, что Евгений Пригожин своими выпадами в сторону Свердловской области пытается поддержать политическую «форму». «После того, как он прекратил критику Беглова, ему нужна была новая мишень. И Свердловская область с Екатеринбургом, вокруг которого витает миф, что это столица либерализма, показалась удобным вариантом. Но Куйвашев счел возможным ответить так, как он ответил, вероятно, не опасаясь каких-либо последствий. Другие губернаторы Евгению Пригожину так ничего и не ответили»,— отметил эксперт.

По мнению господина Калачева, у Евгения Куйвашева достаточно «союзников» и «покровителей», в том числе и среди элит, которых мог уже насторожить резкий рост популярности Евгения Пригожина. «От него ждут военных успехов, а не выпады на регионы в стиле Жириновского. Впрочем, они все находятся в одной лодке и работают на общее дело, поэтому серьезного конфликта и не случилось, Пригожин решил вовремя остановиться»,— считает политолог.

В прошлом году Евгений Куйвашев «заступился» за Свердловскую область и Екатеринбург, записав обращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшего уральскую столицу «центром мерзотной либероты». В ответ губернатор пожелал шоумену «следить за языком». Главу региона поддержала местная элита, в том числе политики, спортсмены, деятели культуры. Владимир Соловьев в ответ стал еще активнее критиковать Свердловскую область, Екатеринбург и самого Евгения Куйвашева.

Илья Смирнов