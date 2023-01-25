Суд оштрафовал директора Музея истории Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. руб. директора Музея истории города Игоря Пушкарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП). Причиной стал антивоенный пост в соцсети. Господин Пушкарев сказал «Ъ-Урал», что намерен оспорить это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В суде директор музея заявил, что не размещал публикацию и с февраля не вел аккаунт в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «С учетом моей нынешней должности я ввел за правило не вести эту страницу. Пароль у меня там тоже был не супер сложный. Поэтому дальнейшую судьбу этой странички я не знаю. Я не понимаю, каким образом была установлена моя причастность к этой публикации»,— передает слова господина Пушкарева 66.ru.

Бывший журналист Znak.com, историк Игорь Пушкарев был утвержден на пост директора Музея истории Екатеринбурга 14 декабря. Утром 21 декабря его отвезли в отделение полиции на улице Фрунзе, где на него составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация ВС РФ») за пост в соцсети. За несколько дней до этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить господина Пушкарева за его деятельность в интересах иностранных разведок.

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