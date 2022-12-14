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Директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев

Бывший журналист Znak.com, историк Игорь Пушкарев утвержден на посту директора Музея истории Екатеринбурга. Об этом на Совете неравнодушных объявил глава города Алексей Орлов.

Ранее Игорь Пушкарев был заместителем экс-главы Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, а после его ухода исполнял обязанности директора.

Сергей Каменский покинул свою должность по собственному желанию в октябре. В его окружении «Ъ-Урал» рассказали, что он уехал из страны вместе с семьей. Сергей Каменский возглавлял музей с 2016 года. До этого он руководил центром культуры «Орджоникидзевский». Он является автором проектов «Искусство путешествий», «Уралмаш: производство будущего» «Разрисуй Уралмаш», антиэкскурсия «Автобус 33».

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Катерина Якушева

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