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Коммерсантъ FM
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Роструд пока не проводил проверку по ситуации с Wildberries

Роструд не проводил проверки в отношении Wildberries, так как сотрудники маркетплейса работают вне рамок трудовых отношений, заявил ТАСС замглавы ведомства Иван Шкловец. С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ, те в ответ объявили забастовку.

В Роструде считают, что «это споры хозяйствующих субъектов». «Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые (отношения) не рассматриваем»,— пояснил господин Шкловец.

Wildberries объявила о планах взимать с владельцев ПВЗ полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. На фоне забастовки, однако, компания отменила 10 тыс. штрафов. Тем не менее в Челябинской области профсоюз Wildberries намерен отправить обращение в прокуратуру.

О скандалах вокруг компании — в материале «Ъ» «Онлайн наторговал конфликтами».

Лаура Кеффер

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