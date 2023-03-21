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Профсоюз Wildberries в Челябинской области готовит обращение в прокуратуру

В Челябинской области профсоюз сотрудников Wildberries приступил работе. Организация собирает жалобы от работников для подачи коллективного заявления в прокуратуру, сообщает Федерация профсоюзов региона в своем telegram-канале.

Организована специальная горячая линия по приему обращений в telegram-чате профсоюза Wildberries. Также сотрудников просят заполнить анонимную анкету. Кроме того, информацию собирают юристы региональной Федерации профсоюзов. По всем нарушениям обещают предпринять меры реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о создании профсоюза работников Wildberries было объявлено в 17 марта. На прошлой неделе многие пункты выдачи заказов маркетплейса в России не открылись, сотрудники объявили забастовку в знак протеста против новой системы штрафов и требований компании по компенсации полной стоимости посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному.

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