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Коммерсантъ FM
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Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: пройдена еще одна ступенька

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал сообщение о намерении Великобритании передать вооруженным силам Украины боеприпасы с обедненным ураном. Он сказал, что пройдена еще одна ступенька в контексте ответа на вопрос о возможном приближении ядерного столкновения.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше»,— заявил Сергей Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Отвечая на вопрос журналиста, значит ли это решение Британии, что мир стал на шаг ближе к ядерному столкновению, Шойгу сказал: «Я же вам не случайно про ступени сказал. Ступеней все меньше и меньше». Министр добавил, что намерения Великобритании подвигают к «серьезным раздумьям» по поводу того, как Россия может на это ответить.

Ранее сегодня, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна готова поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Она сказала, что поставки будут осуществляться наряду с танками Challenger 2. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

В январе глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на вооружении танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder используются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых приводит к заражению местности. По его словам, поставки таких снарядов будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб в отношении России.

Использование обедненного урана в боеприпасах связано с его свойствами — высокой массовой плотностью и пирофорностью, благодаря которым такие снаряды обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения, что в итоге определяет их эффективность.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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