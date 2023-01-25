Россия будет расценивать применение натовских танковых снарядов с урановым сердечником как грязные бомбы

На вооружении танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder используются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых приводит к заражению местности. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, поставки таких снарядов будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб в отношении России.

«В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями»,— сказал господин Гаврилов в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что подобные инциденты с этими снарядами уже происходили в Югославии и Ираке.

Ранее сегодня, 25 января, правительство ФРГ подтвердило отправку Украине танков Leopard 2. Речь идет о 14 машинах. Ранее Германия также разрешила другим странам реэкспорт этих танков. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Украине в общей сложности 100 танков Leopard 2. О готовности осуществить эти поставки сообщали в том числе Польша, Финляндия, Нидерланды, Дания. О поставках БМП Marder и БМП Bradley объявляли Германия и США соответственно.

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Лусине Баласян