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Коммерсантъ FM
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Марина Лошак заявила, что сама решила уйти с поста директора Пушкинского музея

Марина Лошак на пресс-конференции сообщила, что решила уйти с поста директора ГМИИ имени Пушкина «вовремя во всех смыслах». По ее словам, это решение было принято осознанно. Она проработала в должности около десяти лет.

Марина Лошак

Марина Лошак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Марина Лошак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все решения были приняты мной, я к этому готовилась. Десять лет — это хороший срок для директора музея, это мое устойчивое ощущение. И сегодня очень вовремя, просто вовремя во всех смыслах. И я это чувствую, и готова к нему, поэтому не сбивайте меня с моего бодрого настроя»,— сказала госпожа Лошак (цитата по «РИА Новости»).

Она пообещала, что все сотрудники музея останутся на своих местах и она продолжит общаться с ними и «думать, чем можно помочь, и чем креативить, и где можно добыть денег». Марина Лошак добавила, что с ней назначение нового директора музея не согласовывали.

Чем известна новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева

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Минкульт сегодня, 21 марта, официально подтвердил уход Марины Лошак, которая возглавляла Пушкинский музей с 1 июля 2013 года. Ее сменит в должности директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева.

Подробнее о кадровых перестановках — в публикации «Ъ» «Архитектура перемен».

Лаура Кеффер

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