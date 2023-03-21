Директором Пушкинского музея вместо Марины Лошак назначена Елизавета Лихачева

Минкульт подтвердил, что директором Пушкинского музея стала Елизавета Лихачева. Марина Лошак, 10 лет возглавлявшая ГМИИ имени Пушкина, покидает свой пост, о чем накануне сообщили источники «Ъ».

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«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года»,— сообщили в Минкульте, не приведя других деталей.

Госпожа Лошак занимала должность с 1 июля 2013 года. Елизавета Лихачева — директор Музея архитектуры, который она возглавила в 2017 году по итогам конкурса.

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