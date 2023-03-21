ПСБ оценил снижение поставок газа из России в ЕС в феврале в 59,5% год к году

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сообщил о существенном падении объемов поставок российского газа в страны Евросоюза за последние 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как отмечается в Telegram-канале «ПСБ Аналитика», в феврале 2023 года объем поставок голубого топлива из России в ЕС упал на 59,5% по сравнению с минувшим годом.

5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью преодолел зависимость от российских газа и нефти. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

Евростат сообщал, что с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет.

Отметим, что сегодня «Газпром» сообщил, что 20 марта заявка Китая на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» установила новый исторический рекорд. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в 2022 году поставки по «Силе Сибири» в Китай достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. В январе Россия стала лидером (2,7 млрд куб. м) по поставкам газа в Китай.

Александр Кислов